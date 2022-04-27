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У Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг: є постраждали та травмовані (ВІДЕО)

У місті Херсон сьогодні відбувся мирний мітинг за Україну: окупанти використали сльозогінний газ

В окупованому росіянами Херсоні розігнали проукраїнський мітинг

Вранці 27 квітня у Херсоні мирних протестуючих проти російської окупації розігнали сльозогінним газом. про це повідомляє «Суспільне Херсон».

Вже відомо про 4-х потерпілих: жінка, 71 рік – розрив легені, опіки грудної клітки;, чоловік, 50 років – відкритий перелом ноги; двоє чоловіків – хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці.

Нагадаєм, що жителі міста вийшли на раніше анонсований протест, незважаючи на очевидні загрози, що є для їх життя. Вони протестували проти ймовірного незаконного референдума, який хочуть провести окупанти та оголосити «Херсонську народну республіку».

У місті Херсон сьогодні відбувся мирний мітинг за Україну: окупанти використали сльозогінний газ

У місті Херсон сьогодні відбувся мирний мітинг за Україну: окупанти використали сльозогінний газ

Орки стоять в стороні від мирних жителів

Фото – скріншоти з відео

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