У місті Херсон сьогодні відбувся мирний мітинг за Україну: окупанти використали сльозогінний газ

В окупованому росіянами Херсоні розігнали проукраїнський мітинг

Вранці 27 квітня у Херсоні мирних протестуючих проти російської окупації розігнали сльозогінним газом. про це повідомляє «Суспільне Херсон».

Вже відомо про 4-х потерпілих: жінка, 71 рік – розрив легені, опіки грудної клітки;, чоловік, 50 років – відкритий перелом ноги; двоє чоловіків – хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці.

Нагадаєм, що жителі міста вийшли на раніше анонсований протест, незважаючи на очевидні загрози, що є для їх життя. Вони протестували проти ймовірного незаконного референдума, який хочуть провести окупанти та оголосити «Херсонську народну республіку».

Фото – скріншоти з відео

Читай також:

В Херсоні окупанти призначили свого «мера» та «голову ОДА»

Що відбувається у Придністров’ї? Вибухи, пробки на виїзді, екстрені збори та інші новини