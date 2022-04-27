Перші вітаміни на тарілці! Як приготувати швидко весняний салат зі свіжої зелені – простий рецепт
Весною прокидається природа і з’являється свіжа зелень. Здавна наші предки вживали в їжу молоду кропиву і кульбабу, адже знали, що вони багаті на вітаміни. Приміром, кропива підсилює імунітет завдяки великому вмісту вітамінів А і С. Не менш корисна і кульбаба. В її листі є вітаміни А, С, К, Е. Традиційно її використовують в китайській народній медицині для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Кропиву і кульбабу можна вживати сирими. Але краще вони смакують у салаті за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.
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