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Салат з листя кульбаби й молодої кропиви від Алекса Якутова

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Перші вітаміни на тарілці! Як приготувати швидко весняний салат зі свіжої зелені – простий рецепт

Весною прокидається природа і з’являється свіжа зелень. Здавна наші предки вживали в їжу молоду кропиву і кульбабу, адже знали, що вони багаті на вітаміни. Приміром, кропива підсилює імунітет завдяки великому вмісту вітамінів А і С. Не менш корисна і кульбаба. В її листі є вітаміни А, С, К, Е. Традиційно її використовують в китайській народній медицині для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Кропиву і кульбабу можна вживати сирими. Але краще вони смакують у салаті за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

Вам знадобиться:  

  • Кропива – 50 г
  • Листя кульбаби – 50 г
  • Огірки невеликі – 3 шт.
  • Редис – 5 шт.
  • Олія – 3 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Гірчиця – 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Листя кульбаби та кропиви промиваємо й просушуємо. Викладаємо в глибоку тарілку.
  2. Беремо огірки, розрізаємо навпіл вздовж. Солимо, перчимо, поливаємо олією та смажимо їх на грилі з двох боків. Вони вийдуть хрусткими та на смак, наче цукіні. Теплі огірки викладаємо в тарілку.
  3. Тонкими слайсами нарізаємо редис. Висипаємо в тарілку.
  4. Робимо соус «Вінегрет». Для цього з’єднуємо олію, мед, гірчицю. Перемішуємо вінчиком.
  5. Салат солимо, поливаємо зверху соусом і додаємо свіжі трави, які у вас є. Наприклад, кріп чи петрушку. А якщо немає, можна ласувати салатом і без них. Смачного!

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Фото: Pixabay

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