Перші вітаміни на тарілці! Як приготувати швидко весняний салат зі свіжої зелені – простий рецепт

Весною прокидається природа і з’являється свіжа зелень. Здавна наші предки вживали в їжу молоду кропиву і кульбабу, адже знали, що вони багаті на вітаміни. Приміром, кропива підсилює імунітет завдяки великому вмісту вітамінів А і С. Не менш корисна і кульбаба. В її листі є вітаміни А, С, К, Е. Традиційно її використовують в китайській народній медицині для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Кропиву і кульбабу можна вживати сирими. Але краще вони смакують у салаті за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

Вам знадобиться:

Кропива – 50 г

Листя кульбаби – 50 г

Огірки невеликі – 3 шт.

Редис – 5 шт.

Олія – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

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Приготування:

Листя кульбаби та кропиви промиваємо й просушуємо. Викладаємо в глибоку тарілку. Беремо огірки, розрізаємо навпіл вздовж. Солимо, перчимо, поливаємо олією та смажимо їх на грилі з двох боків. Вони вийдуть хрусткими та на смак, наче цукіні. Теплі огірки викладаємо в тарілку. Тонкими слайсами нарізаємо редис. Висипаємо в тарілку. Робимо соус «Вінегрет». Для цього з’єднуємо олію, мед, гірчицю. Перемішуємо вінчиком. Салат солимо, поливаємо зверху соусом і додаємо свіжі трави, які у вас є. Наприклад, кріп чи петрушку. А якщо немає, можна ласувати салатом і без них. Смачного!

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