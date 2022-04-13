Зелений борщ з першої городини від Алекса Якутова

В умовах війни слід добре і вчасно харчуватися, щоб мати сили та здоров’я. Важливо також отримувати всі необхідні вітаміни. Нині на прилавках з’являється перша городина – щавель, черемша, шпинат, кріп, зелена цибуля, з яких можна зварити поживний зелений борщ за рецептом Шефа та експерта реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекса Якутова.
На 10 літрів води потрібно взяти:
- Півник – 1 шт.
- Шпинат – 300 г
- Черемша – 300 г
- Щавель – 2 пучки
- Кропива – 1 пучок
- Зелена цибуля – 100 г
- Петрушка – 100 г
- Кріп – 100 г
- Гострий перець – 1 шт.
- Часник – 2 зубчика
- Картопля – 800 г
- Яйця – по одному на тарілку
- Морква – 2 шт.
- Чорний перець горошком – 4 шт.
- Духмяний перець – 3 шт.
- Лавровий лист – 4 шт.
- Корінь петрушки – 1 шт.
- Корінь пастернаку – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Паляниця за 15 хвилин від Шефа Алекса Якутова
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Приготування:
- Для зеленого борщу бульйон має бути курячий. Тому беремо півника, промиваємо, зачищаємо, щоб не було тельбухів. Кладемо в холодну воду й доводимо до кипіння. Щойно вода закипить, зливаємо її разом з піною, промиваємо півника, заливаємо чистою водою і ставимо на маленький вогонь. Додаємо корінь петрушки, корінь пастернаку, цілу цибулину, дві морквини.
- Також опускаємо в каструлю «букет Гарні». Для цього беремо марлю, загортаємо в неї духмяний перець, чорний перець горошком, лавровий лист, за можливості чебрець, розмарин та інші духмяні трави. Варимо все разом 2-3 години.
- У цей час беремо свіжий шпинат. Промиваємо і рвемо його. Кидаємо в окріп. Не в бульйон, а в простий окріп. Швидко витягаємо й опускаємо в крижану воду. Робимо шокове охолодження. Завдяки цьому шпинат не втратить колір і залишиться зеленим .
- Зі шпинату відтискаємо воду, кидаємо у блендер. Додаємо половину черемші й гостру перчину, часник та сіль за смаком. Перебиваємо в пасту. Вийде своєрідний український соус песто.
- Коли бульйон буде готовий, витягаємо все, лишивши тільки рідину. Розбираємо півника. Нарізаємо картоплю. Варимо її в бульйоні.
- Додаємо до борщу український соус песто. Доводимо до смаку сіллю та перцем. Кладемо м’ясо півника.
- Промиваємо щавель, кропиву, шпинат, зелену цибулю, кріп, петрушку, решту черемші. Нарізаємо й додаємо до борщу. Даємо закипіти.
- Відварюємо яйця 3-4 хвилини. Додаємо нарізане яйце в тарілку під час подачі борщу. Також кладемо ложку сметани.
- Можна при подачі також покласти в тарілку гріночки. Для цього рвемо вчорашній хліб на шматочки 3 на 3 см, поливаємо домашньою ароматною олією, посипаємо нарізаними кропом і петрушкою й відправляємо в духовку на пару хвилин.
Смачного!