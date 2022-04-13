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Зелений борщ з першої городини від Алекса Якутова

Зелений борщ з першої городини від Алекса Якутова

В умовах війни слід добре і вчасно харчуватися, щоб мати сили та здоров’я. Важливо також отримувати всі необхідні вітаміни. Нині на прилавках з’являється перша городина – щавель, черемша, шпинат, кріп, зелена цибуля, з яких можна зварити поживний зелений борщ за рецептом Шефа та експерта реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекса Якутова.

На 10 літрів води потрібно взяти:

  • Півник – 1 шт.
  • Шпинат – 300 г
  • Черемша – 300 г
  • Щавель – 2 пучки
  • Кропива – 1 пучок
  • Зелена цибуля – 100 г
  • Петрушка – 100 г
  • Кріп – 100 г
  • Гострий перець – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчика
  • Картопля – 800 г
  • Яйця – по одному на тарілку
  • Морква – 2 шт.
  • Чорний перець горошком – 4 шт.
  • Духмяний перець – 3 шт.
  • Лавровий лист – 4 шт.
  • Корінь петрушки – 1 шт.
  • Корінь пастернаку – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.Зелений борщ з першої городини від Алекса Якутова

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Приготування:

  1. Для зеленого борщу бульйон має бути курячий. Тому беремо півника, промиваємо, зачищаємо, щоб не було тельбухів. Кладемо в холодну воду й доводимо до кипіння. Щойно вода закипить, зливаємо її разом з піною, промиваємо півника, заливаємо чистою водою і ставимо на маленький вогонь. Додаємо корінь петрушки, корінь пастернаку, цілу цибулину, дві морквини.
  2. Також опускаємо в каструлю «букет Гарні». Для цього беремо марлю, загортаємо в неї духмяний перець, чорний перець горошком, лавровий лист, за можливості чебрець, розмарин та інші духмяні трави. Варимо все разом 2-3 години.
  3. У цей час беремо свіжий шпинат. Промиваємо і рвемо його. Кидаємо в окріп. Не в бульйон, а в простий окріп. Швидко витягаємо й опускаємо в крижану воду. Робимо шокове охолодження. Завдяки цьому шпинат не втратить колір і залишиться зеленим .
  4. Зі шпинату відтискаємо воду, кидаємо у блендер. Додаємо половину черемші й гостру перчину, часник та сіль за смаком. Перебиваємо в пасту. Вийде своєрідний український соус песто.
  5. Коли бульйон буде готовий, витягаємо все, лишивши тільки рідину. Розбираємо півника. Нарізаємо картоплю. Варимо її в бульйоні.
  6. Додаємо до борщу український соус песто. Доводимо до смаку сіллю та перцем. Кладемо м’ясо півника.
  7. Промиваємо щавель, кропиву, шпинат, зелену цибулю, кріп, петрушку, решту черемші. Нарізаємо й додаємо до борщу. Даємо закипіти.
  8. Відварюємо яйця 3-4 хвилини. Додаємо нарізане яйце в тарілку під час подачі борщу. Також кладемо ложку сметани.
  9. Можна при подачі також покласти в тарілку гріночки. Для цього рвемо вчорашній хліб на шматочки 3 на 3 см, поливаємо домашньою ароматною олією, посипаємо нарізаними кропом і петрушкою й відправляємо в духовку на пару хвилин.

Смачного!

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