В інтерв’ю Наталії Влащенко колишній керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував можливість нанесення росією ядерного удару та розповів про розсекречення місцезнаходження бункеру путіна.

Однією з причин, чому путін, на думку Арсена Авакова, не натисне «червону кнопку», являється, той факт, що він розуміє – йому особисто одразу прилетить у відповідь:

«Не є секретом для західних спецслужб, де знаходиться путін. В якому саме бункері. Не потрібно думати, що не існує методів у випадку, коли зняті всі обмеження (а використання ядерної зброї означає зняття всіх обмежень), цільового удару по тому місцю, де знаходиться особисто путін», – прокоментував Аваков.

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Нагадаємо, що в середині березня керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж.в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив припущення, що в росії можуть готувати підземне місто на сході країни на випадок ядерної війни. Про це, на його думку, свідчать численні авіарейси 17 березня на схід росії, які могли перевозити окремих керівників для контролю готовності та випробувань. За словами Маломужа, в підземному місті можливо буде переховуватися від ядерної війни близько року.

Фото: IStock