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Британія підтримує право України атакувати у відповідь територію росії

Британія підтримує право України атакувати у відповідь територію росії

Уряд Великої Британії вважає, що Україна має повне право атакувати територію росії у відповідь на її агресію. Про це заявив заступник глави британського Міністерства оборони Джеймс Хеппі в інтерв’ю Time Radio.

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Як заявили в Міністрестві оборони Великої Британії, атаки об’єктів у самій рф із боку ЗСУ будуть розцінені Лондоном як цілком законна відповідь на російську військову агресію. Джеймс Хеппі зауваив, що саме москва розпочала війну і тепер Київ має повне право завдавати ударів по цілях та маршрутах постачання на російській території.

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