Британія підтримує право України атакувати у відповідь територію росії

Уряд Великої Британії вважає, що Україна має повне право атакувати територію росії у відповідь на її агресію. Про це заявив заступник глави британського Міністерства оборони Джеймс Хеппі в інтерв’ю Time Radio.

Британія скасувала мита та квоти для України

NEW: Britain supports Ukraine’s right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares. Defence minister tells @TimesRadio that Moscow started the war & it’s ‘completely legitimate’ for Kyiv to target Russia’s ‘depth’ & logistics — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) April 26, 2022

Як заявили в Міністрестві оборони Великої Британії, атаки об’єктів у самій рф із боку ЗСУ будуть розцінені Лондоном як цілком законна відповідь на російську військову агресію. Джеймс Хеппі зауваив, що саме москва розпочала війну і тепер Київ має повне право завдавати ударів по цілях та маршрутах постачання на російській території.