Льва Толстова – вулиця Азова, а Пушкінська – Європейська: у Києві триває дерусифікація

Кияни запропонували, в рамках масштабної дерусифікації міських об’єктів, свої варіанти нових назв для вулиць Пушкінської та Льва Толстого у центрі міста

Вулицю Пушкінську пропонують перейменувати на вулицю Європейську, а вулицю Льва Толстого — на вулицю Полку «Азов». Ініціативи киян підтримала депутатка Київради Олеся Пинзеник — вона направила офіційні звернення меру міста Віталію Кличку. Про це повідомляє Київрада.

– Щоб побудувати нову європейську державу необхідно позбутись радянського минулого та підтримати громадську ініціативу щодо перейменування вулиці Пушкінської на вулицю Європейську, — каже Пинзеник.

Вона додала, що крім цього під перейменування також підпадає суміжна до Пушкінської вулиця Льва Толстого. Тому мешканці надіслали пропозицію щодо її перейменування на вулицю Полку «Азов». Цей полк в кожному бою доводить свою витривалість та жертовність, а зараз його бійці не припиняють оборону Маріуполя.

– Українські добровольці та військовослужбовці творять нову сучасну історію нашої країни. В України є те, чого в росії ніколи не було і не буде — це відданість своєму народу та боротьба заради честі та свободи, — наголосила Пинзеник.

Повний список обʼєктів Києва, які планується перейменувати, можна знайти на сайті Київради . Разом з ним прикріплений зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв. Кияни можуть надавати свої пропозиції щодо нових назв до 1 травня.

Фото – Київрада

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