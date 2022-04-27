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Дмитро Гордон назвав росіян людожерами та ідіотами в інтерв’ю українському блогеру Славі+

Дмитро Гордон назвав росіян людожерами та ідіотами в інтерв'ю українському блогеру Славі+

Український відомий журналіст та телеведучий Дмитро Гордон назвав росіян, які вірять брехні путіна – ідіотами та людожерами

Блогер Слава+ (Слава Дьомін) запитав у Дмитра, чому більшість росіян вірять путіну та навіть обожнюють, виправдовують його.

– Ті росіяни, які вірять путіну – ідіоти. Тому що вірити злочинцю, фашисту, вірити людині, яка у 21 сторіччі почав таку кроваву війну проти народу, який нічого поганого росії не зробив… Якщо вони вірять воєнному злочинцю, людожеру, то вони такі самі фашисти, людожери та злочинці, – відповів Гордон.

Слава запитав чи вважає Дмитро, що росіяни винуваті у війни? Адже «пропоганду їм заливають ще з самого дитинства». Блогер порівнях росіян з тваринами, які народжуються в зоопарку та не бачать іншого життя, проте Гордона не цікавить, що і я їм розповідають протягом життя.

– Я не хочу знати чим вони поглинені, хто вони, хто батьки, хто їх виховував, як проходять їх дні і, що в їхніх головах. Вони всі винуваті. Всі, хто підтримує путіна та війну проти України – всі винуваті. І їм за це доведеться відповідати, – розповів Дмитро.

На думку Гордона, на всіх росіян чекає національне покаяння, через яке пройшли німці, розпочавши війну у 1939 році. Скажемо тільки – амінь, хай так і буде.

Фото @gordondmytro

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