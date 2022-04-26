Завод Азовсталь у місті Маріуполь у чорному диму

Над територією заводу «Азовсталь» в Маріуполі, де в підвалах ховаються люди, в небо піднявся величезний стовп чорного диму

Війська країни-агресора рф, які оточили Маріуполь, продовжують бомбардувати металургійний комбінат «Азовсталь». Про це свідчать нові знімки, зроблені зранку 26 квітня. Їх показало видання Sky News.

На кадрах зняли, як клуби густого чорного диму піднімаються над маріупольським підприємством. Точні причини його появи не вказуються. Хоча відомо, що через численні ракетно-бомбові удари з боку російських окупантів на заводі вже й так спалено та зруйновано більшість конструкцій. Страшно уявити, що в цей час там відбувається з мирними мешканцями…

Фото – Sky News

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