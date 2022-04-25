Новий канал>Новини

У Києві пам’ятник Арка Дружби народів дерусифікують, видаливши скульптуру

У Києві пам'ятник Арка Дружби народів дерусифікують, видаливши скульптуру

У Києві збираються перейменувати Арку дружби народів та демонтувати бронзову скульптуру робітників під нею. Про це повідомив Мер Києва Віталій Кличко у своєму каналі в Telegram.

«Укрпошта» випустить марку Пес Патрон. Вартість та інші подробиці

«Цього тижня демонтуємо бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 „на ознаменування возз’єднання України з Росією“. Своє ставлення до України Росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва», — написав Кличко.

Як повідомив Віталій Кличко, домонтовувати з пагорба будуть і композицію з червоного граніту. А ось саму арку прибирати не будуть. Їй нададуть нове значення, підсвітивши кольорами українського прапору.

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь