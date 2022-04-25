У Києві пам’ятник Арка Дружби народів дерусифікують, видаливши скульптуру

У Києві збираються перейменувати Арку дружби народів та демонтувати бронзову скульптуру робітників під нею. Про це повідомив Мер Києва Віталій Кличко у своєму каналі в Telegram.

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«Цього тижня демонтуємо бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 „на ознаменування возз’єднання України з Росією“. Своє ставлення до України Росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва», — написав Кличко.

Як повідомив Віталій Кличко, домонтовувати з пагорба будуть і композицію з червоного граніту. А ось саму арку прибирати не будуть. Їй нададуть нове значення, підсвітивши кольорами українського прапору.