ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у Харківській області: що відомо

Протиповітряна оборона збила російський винищувач Су-34 на Харківщині

Про це повідомило повітряне командування «Схід» у Facebook.

У Telegram з’явилося відео ймовірного влучання в ціль.

Також, як видно на одному з відео, двом російським пілотам вдалось катапультуватися, адже у небі видно їх парашути. Сподіваємось, що ЗСУ скоро їх спіймають.

Фото – повітряне командування «Схід»

Читай також:

Росіяни обстріляли залізничні станції в центрі та на заході України: є жертви

Нова марка з тим самим кораблем та пожежі на росії: 5 приємних новин тижня, що минає