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Наша ППО збила російський літак Су-34 (ФОТО, ВІДЕО)

ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у Харківській області: що відомо

Протиповітряна оборона збила російський винищувач Су-34 на Харківщині

Про це повідомило повітряне командування «Схід» у Facebook.

У Telegram з’явилося відео ймовірного влучання в ціль.

Також, як видно на одному з відео, двом російським пілотам вдалось катапультуватися, адже у небі видно їх парашути. Сподіваємось, що ЗСУ скоро їх спіймають.

Фото – повітряне командування «Схід»

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