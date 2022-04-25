ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у Харківській області: що відомо

Протиповітряна оборона збила російський винищувач Су-34 на Харківщині
Про це повідомило повітряне командування «Схід» у Facebook.
У Telegram з’явилося відео ймовірного влучання в ціль.
Також, як видно на одному з відео, двом російським пілотам вдалось катапультуватися, адже у небі видно їх парашути. Сподіваємось, що ЗСУ скоро їх спіймають.
Фото – повітряне командування «Схід»
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