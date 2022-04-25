Обстріл п'яти залізничних станцій в Україні: Львівська, Рівненська та Вінницька області

Російські окупанти сьогодні вранці, 25 квітня, обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України, нажаль, є загиблі і травмовані

Про це у своїх соцмережах повідомили голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин та Укрзалізниця у Telegram, голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram, Енергоатом у Telegram.

– Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Є постраждалі, – повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

Нажаль, удари вплинули на розклад поїздів. У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів. Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримуються. Час затримки та перелік поїздів УЗ обіцяє повідомити пізніше.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає, збитки встановлюються.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що в результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені.

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне», там рятувальники гасять пожежу.

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції “Красне”, рятувальники гасять пожежу. Відео з Telegram голови ОВА Максима Козицького pic.twitter.com/uNhvTMzAjN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2022

Енергоатом повідомив, що 25 квітня дві російські крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України та світу, оскільки вони пролетіли над Хмельницькою АЕС.

Фото – Максим Козицький

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