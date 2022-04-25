Внаслідок вибухів у Брянську горить нафтобаза Дружба: що відомо

Вночі в російському Брянську сталась серія вибухів. Що сталось та що горить в Брянську, читайте в матеріалі

Де взагалі Брянськ?

Брянськ знаходиться в росії у 130 км від кордону з Україною (Брянська область межує із в Сумською).

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Повідомляють, що в ніч з 24 на 25 квітня 2022 в Брянську (Брянська область) вибухнула нафтобаза, яка входить до системи нафтопроводу «Дружба».

Влада Брянської області підтвердила, що зайнялися резервуари.

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Також в соцмережі обговорюють другу велику пожежу, яка розгорілася в Брянську цієй ночі. За непідтвердженою інформацією, другим об’єктом, що горить, у російському Брянську може бути 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

Зранку в мережі з’явилось перше відео моменту вибуду в Брянську.

Також наразі відомо, що напередодні вибухів на нафтобазі, під російським Брянськом невідомі партизани пошкодили залізничну колію, яка вела до військової частини.