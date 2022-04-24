Нова марка з тим самим кораблем та пожежі на росії: 5 приємних новин тижня, що минає

Українці продовжують героїчно боротися проти окупантів, та не завжди новини з фронту, зі звільнених та окупованих міст втішають. Цей тиждень теж був важким. Проте важливо помічати і все добре, що відбувається навколо. Новий канал продовжує збирати приємні новини, щоб потішити вас перед святами.

Новий тираж марок

Не встигла «Укрпошта» випустити першу в світі марку з жестом, який зазвичай блюрять, як усі вони закінчилися. Причому черги на пошту були такими, що доводилось займати їх мало не зранку. Вперше в житті українці мріяли про блат на пошті. Жарти жартами, а марки розкупили всі! Новоявлені філателісти, готуйтеся! Керівник «Укрпошти» анонсував вихід знаменитої марки з новим дизайном. 5 мільйонів примірників та 1 мільйон конвертів. Що ж… час записуватись у чергу.

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Епідемія пожеж

На росії – масові пожежі. Чи то їх бойові українські голуби приносять, чи просто карма, але факт. Почалося все з масштабного вогню в Сибіру. За інформацією «Грінпіс Росії», минулоріч площа лісових пожеж була вдвічі меншою. Нині вона склала вже 2,2 млн га. Потім прийшли новини з Москви – велике задимлення на Тверській площі. Недалеко від Кремля, до речі. Ну, а далі інтернет приніс звісточку з Твері – пожежа у науково-дослідному інституті військ Повітряно-космічної оборони. Подейкують, що саме там розробляли «Іскандери», які тероризують українців. Вишенька на торті кармічного вогню – масштабна пожежа на Дмитрівському хімічному заводі в місті Кінешма.

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Біда блогерів

Після того, як орківські чиновники вирішили, що Meta, показуючи правду про звірства росіян, сіє екстремізм, вони закрили Facebook та ворожий Instagram. Блогери вже втратили 80% своїх грошенят, про що повідомляють російські ЗМІ. Тепер їм хіба що на завод іти, хоча через санкції скоро й ті позакриваються. Окрема журбинка – ТікТок. Apple видалили його з App Store для користувачів з росії. Десь заплакав один дон.

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Армія під ковпаком

Google Maps відкрили супутникові зображення російських стратегічних об’єктів. Видно все, як на долоні – від пускових шахт балістичних ракет до командних пунктів з секретними полігонами. Що ж… тепер росія перед нами гола, власне, як і її вояки, які крадуть труси з квартир. Якщо там буде щось горіти, то не ми.

Вітер надії

Усе більше посольств, які перед вторгненням тікали, наганяючи страху, починають повертатися на постійні місця дислокації, а саме в Київ. Нині 17 дипустанов працюють у столиці. Сьогодні про наміри відновити роботу в Києві повідомили і в посольстві Великої Британії в Україні. Після розвідки Джонсона нічого не страшно.