У Запоріжжі впав літак АН-26: що відомо

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На півночі Запорізької області у п’ятницю 22 квітня впав транспортний літак Ан-26
Він виконував технічний рейс. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.
Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння ще з’ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи.
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