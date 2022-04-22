У Запоріжжі впав літак АН-26: що відомо

На півночі Запорізької області у п’ятницю 22 квітня впав транспортний літак Ан-26

Він виконував технічний рейс. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння ще з’ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

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