Шойгу бреше Путіну, що Маріуполь взяли, а у відповідь отримує наказ заблокувати Азовсталь

Президент росії Владімір Путін віддав наказ про відміну штурму металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. Сталося це після того, як російський міністр обоорони Сергій Шойгу відзвітував про нібито взяття армією рф під контроль Маріуполя.

Натомість путін наказав Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «чтобы муха не пролетела».

Чи поїдуть Михайло Подоляк та Давид Арахамія до Маріуполя?

«Предлагаемый штурм промзоны «Азовстали» считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Это тот случай, когда мы должны думать… о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не надо лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказав путін на відеокадрах, показаних російським телебаченням зранку 21 квітня.

Окрім того, путін нагадав міністру оборони рф, що важливоо закликати українських військових скласти зброю, адже «российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами».