Обстріл у Запоріжжі – пролунали вибухи: що відомо

У четвер, 22 квітня, у Запоріжжі прозвучали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Зеленодольськ обстріляли російські окупанти з Ураганів. Подробиці

Відомо, що російський агресор завдав ударів по Запоріжжю ракетами. Зафіксовано два прильоти.

«Постраждалих немає. Противник вкотре намагався завдати шкоди інфраструктурі міста шляхом ракетних ударів», – написав губернатор у Facebook.

Голова ОВА нагадав, щоб мешканці нічого не фотографували і не поширювали фото- і відеоматеріали в соцмережах.