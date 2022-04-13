ДобріІсторії. Єдина зброя – коктейлі Молотова: як киянка обороняла село

Історія молодої пари, яка в перший день війни вступила у ТРО

До війни 23-річна Галина Глушко працювала менеджером одного із столичних ресторанів. 23 лютого дівчина шпаклювала стіни в майбутній квартирі та мріяла переїхати туди з коханим. У ніч вторгнення росії в Україну Галина прокинулась о четвертій ранку. Її хлопець ходив по квартирі та говорив, що в нього тривожно на душі. А вже о п’ятій вони обоє почули вибухи та зрозуміли, що почалася війна.

– Ми не панікували, – розповідає дівчина. – Я зателефонувала батькам та розповіла, що коїться в столиці. Потім ми з хлопцем пішли купити продукти першої необхідності. І за кілька годин виїхали з Києва у бік Бородянки.

Галина з хлопцем їхали близько 11 годин до села Пісківки. Дорогою вони бачили танки, замасковані у лісовій смузі. Приїхавши у село, пара прийняла рішення вступити до ТРО.

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– Я стала другою дівчиною у селі, яка пішла у ТРО, а згодом єдиною на блок-пості, – каже Галина. – У першу ніч було дуже страшно. Ми сиділи в лютневому лісі без вогню, їжі, зв’язку, намагаючись захистити населений пункт від небезпеки, що насувалася. Ці емоції я ніколи не забуду. Від нас було рукою подати до місць, де велися жорстокі бої. Відчуття дуже неприємні. Всі розгублені, ніхто не розумів, хто наближається до села – наші військові чи росіяни. І один хлопець вийшов на зустріч техніці й намагався її зупинити. До речі, тоді єдиною для нас зброєю були коктейлі Молотова.

Тієї ночі до них прибігли хлопець та дівчина, які зірвалися в автомобілі з підірваного мосту. В околицях у перші дні війни зруйнованих мостів було кілька. Разом із автомобілем цієї пари зірвалося ще близько шести машин.

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– Вони бігли до нас близько 10 кілометрів, – розповідає дівчина. – Я надала їм медичну допомогу та заспокоїла. Далі ми викликали рятувальників, супроводили бригаду до місця події – їм вдалося врятувати ще кількох людей. Вони дуже довго працювали під тим мостом, тому я навіть не уявляю, яка там була кількість жертв.

Нещодавно ЗСУ звільнили Київщину, тож дівчина зайнялась волонтерською діяльністю.

До речі, Галина з хлопцем планували розписатися, але не встигли до війни. Зараз дівчина жартує, що медовий місяць у них вийшов з ароматом коктейлів Молотова та холодного лісу.

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