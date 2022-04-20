Чи буде вихідний 1 та 9 травня в Україні? У Верховній раді зареєстрували закон про День перемоги

Тепер державне свято Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційно відзначатиметься в Україні 8 травня

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про перенесення відзначення Дня перемоги над нацизмом. А 9 травня в українців тепер буде інша пам’ятна дата – день Європи (звичайний робочий день).

– Комуністичний режим СРСР навмисно встановив окрему від решти Європи дату відзначення перемоги. Радянський Союз, а за ним і російська федерація, перетворили 9 травня на інструмент пропаганди та досягнення політичних цілей, розпалювання воєн, виправдання своїх злочинів проти людяності. Відзначення в Україні Дня перемоги 9 травня є нелогічним та неприйнятним, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Україна має вшановувати пам’ять загиблих та відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою та всім цивілізованим світом 8 травня. А 9 травня – разом із державами-членами Європейський Союз відзначатимуть День Європи, – йдеться до пояснювальної записці до законопроєкту.

Законопроєкт №7297 зареєстрували у Раді групою нардепів із різних фракцій та груп на чолі з Володимиром В’ятровичем.

1 травня в Україні теж звичайний робочий день – ніякого свята немає.

Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у травні через воєнний стан. 2 травня та 9 травня будуть робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку.

Фото – iStock

Читай також:

Птушкіну заборонили в’їзд у рф до 2072 року: хто ще потрапив під «страшні» санкції

Що таке ЗРК «Містраль», які Норвегія направить Україні