20 квітня стало відомо, що Норвегія направить Україні близько сотні зенітно-ракетних комплексів «Містраль», повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Гарні новини зранку. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів «Містраль», повідомило Міністерство оборони країни. А ще ж є винищувачі від союзників. Працюємо далі», – написав Єрмак у телеграм-каналі.

У Міноборони Норвегії уточнили для російських окупантів:«містралі» вже надійшли на озброєння ЗСУ.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам підкреслив, що ЗРК Mistral – «ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС і яка буде дуже корисною для України». А як пишуть норвезькі ЗМІ, Mistral, що встановлений на норвезьких мінних тральниках класу Alta та Oksoy, все одно планували замінити на новіший, тому передача цієї зброї не вплине на оборонні можливості Норвегії.

Саме тому, коли мова йтиме про Mistral треба розуміти, що це не переносний комплекс, а установка. У випадку із норвезькою зброєю – спарена установка Sibmad у першій версії. Найбільш правильна класифікація існує на Заході: VSHORAD (Very Short Range Air Defence) – ППО дуже малої дальності.

Вага: 19,7 кг

Ефективна дальність: 6 км

Вага бойової частини: 2,95 кг

Швидкість: 800 м/с

Джерело: defence-ua.com

Що таке ЗРК «Містраль»?

ЗРК «Містраль» (фр. Mistral) — переносний зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів, які низько летять, і літаків противника. Розроблено у Франції фірмою MBDA.

Головним розробником комплексу була французька фірма «Matra». Бойова частина була розроблена «Manufacture de Machines du Haut Rhin SA», «Societe Anonyme de Telecommunications» надала інфрачервону головку самонаведення.

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До розробників пред’являлися вимоги щодо абсолютної уніфікації, з єдиною ракетою всім типів носіїв. Повномасштабні роботи розпочато 1980 року. Після випробувань наприкінці 80-х комплекс було прийнято на озброєння під назвою «Mistral». На даний момент вироблено понад 160 000 комплексів різних модифікацій.

Джерело: Вікіпедія

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