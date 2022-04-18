Вибухи у Стамбулі: що відомо про вибухи на 18 квітня 2022

Сьогодні, 18 квітня 2022 року, пролунали вибухи в столиці Туреччини, у Стамбулі. Є поранені. Що відомо на даний момент, читайте у матеріалі

18 квітня у Туреччині прогрів потужний вибух біля поліцейської дільниці на заході Стамбула. Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 поранених.

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На даний момент немає офіційної інформації про причини вибуху та точну кількість загиблих. На вулицях західної частини Стамбула сильне задимлення.

Нагадаємо, що сьогодні з ранку Міноборони Туреччини повідомили про початок великої операції проти сил «Робітничої партії Курдистану» на півночі Іраку. В рамках Pençe Kilit задіяні підрозділи спеціального призначення, ВПС, безпілотна авіація. Влада Іраку поки ніяк не відреагувала на рішення Анкари. За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, нова операція буде тривалою.

Фото: IStock

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