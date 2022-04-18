У Львові пролунали вибухи: є жертви – дані на 18 квітня 2022

Сьогодні, 18 квітня, росіяни завдали ракетні ударів по Львову – місту, де зараз перебуває дуже багато переселенців з усієї України

На жаль, без жертв не обійшлося: шість загиблих, одинадцять поранених. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. Серед постраждалих є навіть одна дитина. За інформацією Козицького, було чотири ракетних удари по Львову. Три – по об’єктах військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі, які рятувальники досі гасять.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ракетні удари пошкодили та знищили близько 40 автомобілів.

А вибухова хвиля розбиля вікна у готелях, де зараз живуть евакуйовані українці.

Ще кілька російських ракет влучили поруч із залізничними об’єктами, повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram-каналі. На щастя, загиблих серед співробітників та пасажирів немає. Після закінчення тривоги рух поїздів по Львову поновлено, будуть незначні затримки поїздів.

Крім цього стало відомо, що до Львова прилетіли керовані ракети, які змінили напрямок в останній момент. Про це повідомив депутат Львівської міськради Андріан Гутнік.

– Ракети прямували до Івано-Франківської області, але в останній момент їх повернули до Львова. Місто живе та працює у звичайному ритмі, стабілізовано рух транспорту, деякі напрямки змінено, залізничний вокзал працює у звичайному режимі, – розповів він.

Фото – Олександр Камишін

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