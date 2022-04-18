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Ракетні удари по Львову: є загиблі, ранені, цілились в залізницю (ФОТО)

У Львові пролунали вибухи: є жертви – дані на 18 квітня 2022

Сьогодні, 18 квітня, росіяни завдали ракетні ударів по Львову – місту, де зараз перебуває дуже багато переселенців з усієї України

На жаль, без жертв не обійшлося: шість загиблих, одинадцять поранених. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. Серед постраждалих є навіть одна дитина. За інформацією Козицького, було чотири ракетних удари по Львову. Три – по об’єктах військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі, які рятувальники досі гасять.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ракетні удари пошкодили та знищили близько 40 автомобілів.

У Львові пролунали вибухи: є жертви – дані на 18 квітня 2022

А вибухова хвиля розбиля вікна у готелях, де зараз живуть евакуйовані українці.

Ще кілька російських ракет влучили поруч із залізничними об’єктами, повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram-каналі. На щастя, загиблих серед співробітників та пасажирів немає. Після закінчення тривоги рух поїздів по Львову поновлено, будуть незначні затримки поїздів.

У Львові пролунали вибухи: є жертви – дані на 18 квітня 2022

Крім цього стало відомо, що до Львова прилетіли керовані ракети, які змінили напрямок в останній момент. Про це повідомив депутат Львівської міськради Андріан Гутнік.

– Ракети прямували до Івано-Франківської області, але в останній момент їх повернули до Львова. Місто живе та працює у звичайному ритмі, стабілізовано рух транспорту, деякі напрямки змінено, залізничний вокзал працює у звичайному режимі, – розповів він.

Фото – Олександр Камишін

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