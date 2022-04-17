Абрамович приїжджав до Києва - якою була мета приїзду

Російський олігарх Роман Абрамович знову приїхав в Київ. Метою його приїду стала чергова спроба відновити переговори між Україною та рф.

За інформацією видання Bloomberg, Роман Абрамович у ці вихідні відвідав українську столицю. Наразі повідомляється, що олігарх приїжджав до Києва, щоб обговорити процес відновлення перемовин між Україною та росією, які стали на паузу після жахливих знахідок у Бучі, Ірпіні, Бородянці та інших містах на Київщині.

Більш того, до цього часу російська влада не дала офіційної відповіді на пропозиції України, які були висловленні під час зустрічі в Стамбулі 29 березня.

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Наразі офіційних коментарів щодо візиту Романа Абрамовича не надали ані представники олігарха, ані російська влада, ані українська сторона.

Відмітимо, що в своєму інтерв’ю Володимир Зеленський наголосив, що Роман Абрамович не являється нейтральною стороною, і його інтереси не співпадають з інтересами української влади.

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Нагадаємо, що наразі ще з початку березня на Романа Абрамовича накладено санкції ЄС та Британією, а також олігарх вимушений продати футбольний клуб «Челсі», який купив у 2003 році. Бізнесмен обіцяв, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який буде засновано для допомоги постраждалим у війні в Україні.

Фото: Getty Images