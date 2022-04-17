«Це космос!»: Сергій Притула – про найбільший донат для його фонду

Фінансове вливання зробив мегакрутий, за словами телеведучого, представник IT-індустрії Макс Поляков

Фонд Сергія Притули з кожним днем війни лише збільшує потужність своєї волонтерської діяльності. За півтора місяці роботи вони зібрали вже 350 мільйонів доларів, за які купили чи законтрактували багато необхідного для допомоги ЗСУ. Ведучий Нового каналу вдячний кожному українцю чи бізнесу, який долучився й долучається до спільної справи задля перемоги над ворогом.

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– Немає такого поняття, як «найменша сума донату», – вважає Притула. – Теоретично її можна кількісно обчислити в копійках чи гривнях. Та я скажу, що будь-який донат – це Всесвіт. Він безцінний! Незалежно від того, хто скільки дав: гривня, п’ять, двадцять, сто, тисяча чи півмільйона. Людина дає рівно стільки, скільки може від себе відірвати.

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Сергій Притула поділився, яку найбільшу суму перерахували до його фонду.

– Нам задонатили один мільйон триста тисяч доларів, – говорить він. – І це космос, як на мене! До речі, чоловік, який дав ці гроші, з космосом безпосередньо пов’язаний. Я думаю, що таке ім’я і прізвище як Макс Поляков для частини аудиторії відоме як ім’я людини, що пов’язана з космічною галуззю. А для ще більшої частини аудиторії він відомий як мегакрутий представник IT-індустрії. Я Максу страшенно вдячний, тому що подібні вливання дають можливість збільшувати замовлення. Якщо ти думаєш, що можеш придбати сто коптерів, то в такі моменти виходить, можеш взяти ще сто і один БПВА вартістю в майже сім мільйонів гривень за українським курсом. Я б дуже хотів, щоб подібні донати були прикладом для наслідування.