Як Валерія Татарчук з БФ Твоя опора допомагають українцям під час війни

24 лютого наше життя змінилось назавжди. Російська армія почала відкрите вторгнення на територію України, несучи з собою руйнування та смерті. Українці об’єднались, щоб дати відсіч окупантам. А благодійні фонди роблять неможливе в умовах війни: відкривають прихистики з нуля, закупляють дороге медичне обладнання та покривають гуманітарні потреби у найвіддаленіших куточках країни. Новий канал продовжує розповідати #ДобріІсторії і сьогодні розкаже, як благодійний фонд «Твоя опора» рятує українців.

Страшна доба

– Перший раз за 12 років спільного життя з чоловіком ми поїхали в Східницю відпочивати удвох. Завжди проводили відпустки з дітьми, а тут вирішили приділити час один одному, – розповідає засновниця благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук, як зустріла перший день війни. – Ми живемо в Бучі, довго будували власний будинок, яким змогли насолодитись лише півроку – стільки ми там прожили до війни. Поки з чоловіком були в Східниці, моя мама з дітьми була в Бучі. 24 лютого вранці подзвонила мама і сказала, що чути вибухи. Я пояснила, що біля Гостомелю завжди низько літаки літають, бувають різні звуки і людині, яка не звикла до них, може бути лячно. А вона відповіла: «Лєра, я добре розрізняю звуки вибухів і літака». Попросила її почекати і полізла в Facebook. Там побачила, що росіяни на нас напали. Передзвонила і сказала терміново збирати дітей і виїжджати. За годину вони зібрали необхідне і виїхали. Хоча Буча стояла в заторах, їм вдалося покинути місто. Ми ж з чоловіком виїхали назустріч. Дорога була така, наче ми потрапили в фільм-катастрофу – всі їхали до Львова, а ми, навпаки, проти «течії». Всю дорогу ми з чоловіком мовчали, було страшно за дітей.

В ту ж страшну першу добу зрозуміли, що «Твоя опора» не буде осторонь війни. Хоча фонд створювався для допомоги дітям, в нас був досвід зміни діяльності. Коли сталась пандемія ковіду, ми трансформувались. Не могли лишити все як є і не звертати увагу на пандемію, бо це просто не специфіка нашого фонду. Тоді ми думали, що найстрашніше з нами вже відбулось. Але почалась повномасштабна війна. Знову за добу ми трансформувались, розуміючи, які зараз будуть потреби. Створили проекти і почали надавати гуманітарну допомогу.

Діти на вокзалі

– Ми допомагаємо мирному населенню та лікарням. Доставляємо медикаменти, медичне обладнання, їжу, гігієнічні засоби. За ініціативою наших партнерів створили прихисток у Львові для тимчасово переміщених осіб. Боляче було бачити, як мами з дітьми, тікаючи з-під обстрілів, змушені спати на підлозі на вокзалі, – продовжує Валерія. – Зрозуміли, що їм потрібне місце, де вони можуть перепочити, видихнути, зібратись думками і намітити наступний план дій – чи вони лишаються в Україні, чи їдуть закордон. В прихистку можна перебувати до тижня, там надають усе необхідне, є кухня, можна попрати речі. Також ми забезпечуємо потреби евакуйованих дитячих будинків. Уявіть, дитячий будинок вивезли в інший дитбудинок. Місце було розраховане на 80 дітей, а зараз там живуть 150 дітей включно з персоналом. І от ми купуємо ліжка, матраци, постільну білизну, забезпечуємо їжею. Така сама історія з комерційними таборами, які вирішили приймати в себе переселенців. Ми їм теж допомагаємо.

В лікарнях є потреби. Від медикаментів до продуктів харчування. Звісно усе залежить від її розташування. В когось вони більші, в когось менші. В пріоритеті у нас медзаклади, які надають допомогу пораненим та дітям. Буває так, що персонал змушений жити разом із сім’ями поруч з пацієнтами, тоді навантаження на лікарню збільшується. Медсистема і раніше не була супербагатою, а тут узагалі.

За кожну копійку

– За перший місяць війни ми зібрали і реалізували два своїх річних бюджети. Це не просто скинули гроші на картку, ми побігли в магазин усе купили і передали, куди треба. Нам дають гроші великі бізнеси, закордонні донори, нам довіряють, адже щороку ми проходимо незалежну аудиторську перевірку. Донори знають, куди ці гроші підуть. Довіра з усіх сторін така, що постачальники, з якими ми багато років працюємо, навіть під час воєнного часу на наше прохання можуть забронювати важливе обладнання, поки ми тільки чекаємо гроші на нього, – каже директорка фонду. – Нині працюємо над збільшенням залучення коштів від закордонних донорів. Бо розуміємо, що ресурси в українського бізнесу закінчуються. Працюємо над тим, щоб там збирати гроші, а тут їх витрачати. Адже важливо не грабувати український бізнес, а допомагати йому встояти, щоб підтримати економіку. Ми прозорий фонд з найвищими закордонними стандартами праці, відповідаємо за кожну копійку, яку отримуємо. Ми не можемо собі дозволити, як це робили деякі міжнародні організації, закуповувати в кінці березня дитячі шапочки. Маємо адекватно і критично мислити, розставляючи пріоритети.

Порахували, що в середньому зараз працюємо 12-13 годин на добу без вихідних, пауз і вже не має розподілу обов’язків на «мої» і «не мої». Навіть бухгалтер може формувати замовлення, робити відправку, тощо. Дівчата розкидані по всій Україні і перші два тижні працювали з бомбосховищ. Не всі іноземні донори розуміли наші технічні можливості. Особисто я від стресу не можу спати без лікарських засобів, тому що за цілий день отримую велику дозу адреналіну, емоційних коливань від «вау» до «все погано». Ну і плюс сирени. До речі, у мене перша панічна атака сталась під час першої в житті сирени.

Непопулярні напрямки

– Коли вторгнення тільки починалось, думала, що за п’ять днів повернуся до Бучі, закриємо будинок як потрібно, але до сих пір ми туди не повернулись, – каже Валерія. – Сподіваємось хоча б найближчими днями туди з’їздити. Знаю, що будинок пограбували і понівечили російські військові. Але я не жаліюсь, бо коли бачу, що коїлось в Бучі, коли спілкуюсь із сусідами, розумію, що те, що я просила маму з дітьми терміново виїжджати – було правильно. Немає нічого ціннішого за людське життя. Вікна поставляться, побутова техніка купиться, а життя людини не повернути. Сусіди, котрі лишились, казали, що не могли дістатись евакуації – людей просто розстрілювали по дорозі. Коли стало відомо, що Бучанський район звільнили, ми одразу почали надавати гуманітарну допомогу через волонтерів не тільки в Бучі, а й далі від неї. За останні дні ми роздали більше тисячі гарячих обідів, розвозили продукти в Стоянку. Завжди є така історія, коли є популярні місця і непопулярні, куди допомога не доїжджає, бо просто про них не розповідають у ЗМІ. Знаю це зі свого досвіду, адже те саме було при ковіді в лікарнях. Тому ми намагаємося достукатися в найвіддаленіші куточки. Завдяки нашим партнерам вдається адресно доставляти потрібні людям ліки. Один бучанин просив декілька ампул дуже важливих для нього медикаментів, бо ніхто з волонтерів не привозив. Він плакав і дякував нам, тому що напередодні витратив 8 годин, щоб поїхати з Бучі в Київ і повернутись ні з чим. А йому вже фізично погано було. Допомагаємо і в звільнених Київській та Чернігівській областях. Закриваємо потреби лікарень, де є велика кількість поранених. Ви про них не почуєте по телевізору. І це правильно з точки зору безпеки.

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На жаль, не можемо допомогти на окупованих територій. Хоча запити є. Не можемо ризикувати життям навіть найсміливіших волонтерів, тому що по дорозі їх можуть розстріляти. Тому чекаємо поки військові їх звільнять і будемо допомагати.