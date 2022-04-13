ДобріІсторії: українська художниця намалювала Лесю Нікітюк і Сергія Притулу кавою

Під час війни майстриня зосередилася на патріотичних портретах українців, які щодня борються за нашу перемогу

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Усе життя Анни Старчик пов’язане з творчістю: з дитинства вона малювала та вишивала, після закінчення університету працювала дизайнером спецодягу, згодом стала майстринею аксесуарів і прикрас бренду Nota Bene&Karavay, співпрацювала з брендом Swarovski. А у 2015 році почала створювати перші роботи в техніці coffee-art (кавовий живопис). У її доробку понад тисячу кавових портретів.

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— Кавою я малюю вже приблизно сім років. Це сталося випадково. У декреті шукала себе в творчості, бо все моє життя пов’язане з нею. Малювала генеалогічні дерева, займалася вітражним живописом, — розповіла Анна. — Так сталося, що друг мого чоловіка потрапив у страшенну аварію — потрібні були гроші на операцію. Я продала всі свої вітражні роботи, а потім домовилася про благодійну виставку у вуличній кав’ярні. Щоб прив’язати виставку до кави, вирішила спробувати малювати нею. Коли почала цікавитися цією технікою, виявилося, що дуже багато художників зі всього світу займаються кавовим живописом. Я виставила приблизно 10 простеньких малюнків, це була проба пера. А люди почали питати, чи беру я замовлення, хоча тоді про це взагалі не думала. Попит породив пропозицію (сміється).

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Під час війни творчість відійшла на задній план, замовлень не стало. Але робити щось руками та відволікатися хотілося, тому художниця почала писати серію патріотичних портретів і публікувати їх в Instagram.

— Війна застала нас із сім’єю в Києві. Як і всі, ми прокинулися від вибухів. Деякий час ховалися в підвалах, поки тривали повітряні тривоги. Провели там кілька ночей. А згодом переїхали до Ужгорода, — каже майстриня. — Тут спокійніше, тому прийшло натхнення. Я почала малювати портрети відомих людей, які зараз багато роблять для України. На етапі ескізів з’явилася ідея зробити колекцію, а потім її продати, віддавши частину коштів на потреби ЗСУ. Сказати, яка робота найбільше подобається, не можу — всі вони особливі для мене. Щоправда, цікава історія вийшла з портретом президента Володимира Зеленського. Я хотіла зобразити суворий погляд, а вийшов світлий і натхненний.

Серед робіт – портрети ведучих Нового каналу Сергія Притули та Лесі Нікітюк, які займаються волонтерством й всіляко допомагають українцям і армії.

— Лесі Нікітюк і Сергію Притулі я дуже симпатизую. Лесю пам’ятаю ще з тих часів, коли вона виступила на «Розсміши коміка» — дуже яскраво тоді засяяла. Сергій — гуморист високого ґатунку. Коли вони зійшлися у «Хто зверху?» — від екрану не відірватися. Зараз обидва займаються волонтерством, і мені хотілося нагадати про це людям, — зазначила художниця. — Коли я опублікувала портрет Лесі, вона сказала, що надрукує з нього листівочки, буде ставити автографи та роздавати діткам. Свої портрети лайкали і Сергій Притула, і Джамала, і Тарас Тополя. Ще відгукнувся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний — кинув смайлика в особисті повідомлення. Я розумію, що він зайнятий, і йому не до коментування, але було дуже приємно.

Окрема частина патріотичної виставки — портрети всесвітньо відомих зірок, які закликають світ підтримати Україну.

— Минулого літа я писала іноземних зірок із чашкою кави в руках. Потім зробила з цих картин календар. І більшість з тих, кого я зобразила, зараз дуже підтримують Україну та допомагають грошима — це і Міла Куніс, і Анджеліна Джолі, і Мадонна, і Бенедикт Камбербетч… Хочу домалювати по якомусь жовто-блакитному значку на їхніх портретах і теж пробувати продавати в рамках патріотичної колекції, — додала Анна.

Після перемоги художниця планує зробити виставку патріотичних портретів і багато працювати. До речі, до неї потроху повертаються замовлення — люди хочуть власні патріотичні портрети, навіть з віночком, як у Лесі Нікітюк.