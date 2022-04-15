Що вражає Лесю Нікітюк у волонтерстві

Від початку повномасштабного наступу росії на Україну ведуча Нового каналу допомагає переселенцям та військовим

Щоб наблизити перемогу у війні проти росії, українці роблять все можливе та неможливе. Наприклад, ведуча Нового каналу Леся Нікітюк організувала координаційний центр, центр для переселенців, а також підтримує Збройні Сили України.

— Те, що я роблю для армії, — крапля в морі у порівнянні з тим, що роблять інші. Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українській лікарці з Харкова, Міла Куніс і Ештон Катчер зібрали 35 мільйонів доларів на допомогу Україні, Мадонна знімає відео, в яких підтримує нашу країну, Бенедикт Камбербетч запросив до себе українські сім’ї… — розповіла Леся в інтерв’ю виданню «УНІАН». — По краплі створимо величезне цунамі, яке здатне зробити диво, а ми своєю чергою зможемо і нагодувати, і обігріти, і допомогти всім наших людям — військовим, переселенцям, дітям. Ця хвиля здатна просто накрити і вижити з України всю ту нечисть, яка зараз увірвалася на нашу землю. #ДобріІсторії: українська художниця намалювала Лесю Нікітюк і Сергія Притулу кавою «Люди самі привозять все необхідне»: Леся Нікітюк — про роботу свого координаційного центру

Волонтерити непросто, але Нікітюк щодня надихають люди, яким вона допомагає, та інші волонтери.

— Якось до мене звернулися люди з-за кордону й попросили передати українським військовим на передову… іспанський хамон. Тоді вони сказали, що хочуть, аби наші хлопці смакували цим хамоном, а росіяни давилися слиною, поїдаючи свій прострочений пайок. Ця ситуація дуже підняла мені настрій, — усміхнулася ведуча Нового каналу. — Дуже багато сил дає те, що поруч моя сім’я і те, що я бачу, як борються всі українці, навіть ті, які зараз за кордоном. Мені дають сили переселенці, з якими щовечора спілкуюся. Мені дає сили фраза, яку говорить кожна людина, змушена залишити свою домівку: «Ми повернемося!»

Леся впевнена, що після перемоги у війні українці заживуть так добре, як не жили раніше.