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«Люди самі привозять все необхідне»: Леся Нікітюк — про роботу свого координаційного центру

Леся Нікітюк — про роботу свого координаційного центру

Ведуча Нового каналу розповіла, як почала займатися волонтерством і допомагати людям під час війни

Після того, як вранці 24 лютого росія почала повномасштабний наступ на Україну, кожен українець включився у війну на різних фронтах. Хтось взяв до рук зброю, хтось — аптечку. Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк почала воювати на інформаційному фронті, а також підтримувати переселенців.

Леся Нікітюк — про роботу свого координаційного центру

— Через кілька днів після початку війни я переїхала у Хмельницький, моє рідне місто. 1 березня був створений Telegram-канал «Координаційний центр Лесі Нікітюк», у якому вся моя команда почала працювати волонтерами. Завдяки цьому каналу люди можуть звернутися по допомогу, їм обов’язково її нададуть. Тобто він дозволяє комунікувати та швидко розв’язувати нагальні проблеми, — зазначила Леся в інтерв’ю виданню «УНІАН». — Я координую гуманітарну допомогу, яка приходить з-за кордону.

#ДобріІсторії: Леся Нікітюк відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому

Леся Нікітюк переспівала українську народну пісню «Сіла птаха»

Згодом Нікітюк відкрила у Хмельницькому центр для переселенців у приміщенні школи, в якій навчалася.

— Я купила матраци, щось принесли добрі люди… Завдяки допомозі українців навіть нічого не прошу в Instagram. Так виходить, що люди самі мене знаходять і привозять все необхідне. Крім того, кухарі в школі готують обіди. Я б навіть назвала наше меню шикарним, — додала ведуча Нового каналу. — Ба більше, вважаю, що ми повинні якось відволікти людей, які приїздять до нас з-під обстрілів, хоча б смачною їжею. У мене це викликає сльози радості. Ми вдячні, що в нас вийшло колективними зусиллями створити людям комфорт.

Українці не припиняють дивувати та надихати Лесю. Вона вірить — разом ми зможемо все.

— Я завжди знала, що український народ дуже сильний, з незламним духом. А ця ситуація показала, що навіть в українських жінок є «яйця» — вони готують, допомагають, захищають. Повірте, ніхто не сумнівається в перемозі України. Просто не хочеться жертв, важко втрачати наших воїнів, наших людей, — підсумувала Нікітюк.

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