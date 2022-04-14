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У повітря піднялися кілька військових та урядових літаків росії, НАТО та інших країн

У повітря піднялися кілька військових та урядових літаків росії, НАТО та інших країн

14 квітня користувачі мережі повідомляють, як один за одним в небо піднімаються літаки: військові, урядові, НАТО. Їх рух можна відстежити на Flightradar24 

Відомо, що літак ТУ-214ОН (в соцмережах відмічають, що це літак авіарозвідки) – покинув один з головний військових аеродромів Підмосков’я «Чкаловський»

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Також у небі знаходяться два приватні літаки Лукойлу та Газпрому.

Повідомляється, що з сірої зони вилетів вертоліт екстреної швидкої допомоги. Інформація наразі перевіряється.

Що відомо на 17:30:

Близько 15:00 – масовий виліт спецбортів із чиновниками росії з москви. Потім вилітають 6 бортів “Газпрому”

Близько 16.00 Туреччина підняла винищувач. ВПС Франції підняли військовий борт.

Російський вертоліт екстреної допомоги вилетів із сірої зони

Вертоліт невідкладної допомоги Норвегії перетнув кордон з росії через Фінляндію, потім зник. У мережі припускають, що він прямував до Мурманська. Одночасно з ним туди ж летить два спецборти росії.

17:20 Іл-76МД-90А летить у бік Бєлгорода та Харкова. Літак призначений для парашутного та посадкового десантування особового складу, військової техніки, вантажів, палива, контейнерів.

  • У повітря піднялися кілька військових та урядових літаків росії, НАТО та інших країн
  • У повітря піднялися кілька військових та урядових літаків росії, НАТО та інших країн
  • У повітря піднялися кілька військових та урядових літаків росії, НАТО та інших країн
  • У повітря піднялися кілька військових та урядових літаків росії, НАТО та інших країн
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