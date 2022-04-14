Ракетний комплекс Нептун проти крейсера москва: що потрібно про це знати

У середу, 13 квітня, український ракетний протикорабельний комплекс Нептун здійснив удар по флагману російського Чорноморського флоту крейсеру Москва. Влучання українських ракет спричинило значну пожежу на судні. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко у своїх соцмережах.

А вже сьогодні, 14 квітня, стало відомо, що крейсер затонув. Про це написав радник голови ОПУ Олексій Арестович повідомив у своєму Facebook.

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Відомо, що крейсер Москва стоян на якорі у Севастопольській бухті. Він міг бути оснащений 16 крилатими ракетами. Росія була вимушена підтвердити «серйозні пошкодження» корабля, хоча російське Міноборони повідомило лише про те, що «внаслідок пожежі на ракетному крейсері здетонував боєзапас».

Для довідки. РК-360 МЦ Нептун — ракетний комплекс для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів та транспортників. Це один із найновіших зразків озброєння, які були розроблені та поставлені на озброєння ЗСУ вже після початку війни з Росією у 2014 році. Комплекс був розроблений конструкторським бюро Луч (Київ).