Вибух у Миколаєві: на підприємстві Катару стався вибух – подробиці від Кіма

У ніч з 10 на 11 квітня 2022 у Миколаєві було чутно потужний вибух. У жителів міста в різних районах вилетіли шибки, а в одній з квартир в центрі обвалилася частина стелі

Що сталось у Миколаєві повідомив вранці в понеділок 11 квітня Віталій Кім:

«Вчора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду, там ракети, тому там коригування не потрібно. Це російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає, два ангари пусті. Охоронець постраждав від розбитого скла», – розповів Віталій Кім у вранішньому відеозверненні.

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Віталій Кім відмітив також, що в мсті навіть поміряли рівень радіації – в Миколаєві все в нормі.

Відомо також, що кілька ракет було збито вночі над Миколаївом, а уламки впали на вкриті лісом території, внаслідок чого сталась пожежа. Пожежу потушили близько 23:30 10 квітня.

Фото: IStock

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