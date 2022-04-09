Вибух у Миргороді вночі 9 квітня 2022 року – що відомо

Вночі з 8 на 9 квітня 2022 року у місті Миргород у Полтавській області пролунав вибух

Про вибух повідомив уранці 9 квітня голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Дмитро також повідомив. що удару було завдано по місцевій інформаструктурі і є двоє постраждалих. На даний момент їм надається необхідна медична допомога.

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На даний момент відомо, що вибух, який був чутний у Миргороді, стався через ракетний удар російськими військами.

Фото: IStock

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