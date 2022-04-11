Карта гроз, грому та блискавок України: сервіс де можна побачити

Повномасштабна війна росії проти України змушує українців уважно дослухатися до кожного звуку та перевіряти, що саме вони чують. Часом валіза на колесах може нагадувати звук ракети, що наближається, часом різко закриті двері під’їзду можуть налякати до дрижаків, а часом навіть погодні явища своїми звуками можуть спричинити паніку. Зокрема, йдеться про грозу, грім та блискавку.

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Тому важливо відслідковувати погоду у своєму регіоні та знати, які звуки варто очікувати через погодні явища. Наприклад, на Сумщині, Полтавщині, місцями на Черкащині, Чернігівщині та Миколаївщині зараз грози. Тому варто перевіряти можливість грози, грому та блискавок на спеціальному сервісі.

Нагадаємо, у разі ракетного обстрілу чи бомбардування на території, де існує можливість загрози, вмикається сирена. Вона сповіщає про можливу небезпеку.