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Третій сезон серіалу «Будиночок на щастя» покажуть на YouTube-акаунті Нового каналу

Третій сезон серіалу Будиночок на щастя покажуть на YouTube-акаунті Нового каналу

Пригоди улюбленої четвірки героїв ситкому в Києві – у вільному доступі

Понеділок розпочинаємо з гарної новини. Для усіх любителів пригод Любані (Віталіна Біблів), Васі (Назар Задніпровський), Макса (Костя Войтенко) та Маші (Галина Безрук) третій сезон ситкому «Будиночок на щастя» буде у вільному доступі на YouTube-акаунті Нового каналу. Щодня з’являтиметься по дві серії. Ви зможете переглядати їх у зручний для себе час, якщо не мали змоги подивитися на Новому каналі. Адже до початку війни в ефірі показали всі 26 серій.

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Нагадаємо, що у третьому сезоні Макс повертається в Київ, щоб повернути Машу. З переїздом до столиці не баряться й Вася з Любою. Подружжя оселяється у квартирі Макса. А все для того, щоб допомогти хлопцю помиритися з дружиною. Чи вдасться їм втілити задуманий план, дивіться з 11 квітня на YouTube Нового каналу.

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