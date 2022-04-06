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Від шкарпеток до тепловізорів: Костя Войтенко – про волонтерство

Костя Войтенко – про волонтерство

Актор ситкому розказав, яку діяльність веде з початку війни в Україні

Зараз всі українці об’єдналися, аби перемогти ворога. Кожен працює на своєму фронті та робить те, що в його силах. Актор ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костя Войтенко з перших днів веде інформаційну війну, а тепер ще й волонтерить.

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Костя Войтенко – про волонтерство

– Важко згадувати перший день війни, – каже Костя. – Прокинувся від вибухів, і мені стало все зрозуміло. Як і більшість українців, до останнього не вірив, що може розпочатися війна. З вікна бачив, як люди активно тікали з міста. Спочатку в мене не було паніки, потім стало страшно. А згодом – легше, і все переросло в прагматичне планування, що робити далі.

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Костя відвіз сім’ю в безпечне місце й почав допомагати інформаційно боронити нашу країну.

Костя Войтенко – про волонтерство

– Потім побачив у сторіс Антона Нестерка, як той волонтерить, та доєднався до його ініціативи, – каже актор. – Ми з Антоном цієї осені брали участь в одному танцювальному проекті. Ще тоді він мені дуже імпонував як людина. Зараз ми працюємо пліч-о-пліч. Щодня приймаємо заявки від наших бійців і закуповуємо все необхідне – від шкарпеток до тепловізорів, прицілів, касок та бронежилетів. Війна – штука дорога, тому щодня на неї йде багато грошей. Якщо маєте можливість і хочете допомогти, можете зробити це через наш волонтерський хаб. І будете точно впевнені, що ваші гроші в той же день перетворяться на необхідні речі для наших воїнів.

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