Екопарк Фельдмана у Харкові знищено: UAnimals запропонувало допомогу для вивезення великих тварин

5 квітня, у вівторок, на щастя, розпочалась евакуація тварин із харківського «Фельдман Екопарку», який зруйнували росіяни

Про це повідомив засновник екопарку Олександр Фельдман у Facebook. – Ми вже почали вивозити великих хижаків! Незважаючи на те, що знову були обстріли, евакуювали чотирьох тварин – двох левів, ягуару та пантеру, – зазначив він. Фельдман подякував всім за те, що запропонували допомогу, та розповів, що до них вже їде необхідний транспорт з клітками для великих тварин. – Їдуть люди, які не бояться вивозити тварин з зони обстрілів, наших вихованців готові приймати в багатьох місцях. Звичайно, все досі дуже складно і процес лише набирає обертів. Нам все ще потрібна різноманітна допомога: і фізична, і логістична, і фінансова кормами для тварин тощо. Але така широка підтримка дає надію, що ми зможемо врятувати якомога більшу кількість тварин, – написав він. Тварин Екопарку Фельдман могли приспати через дії окупантів

Напередодні Олександр Фельдман повідомив страшну новину – російські окупанти знищили екопарк у Харкові. Ідей, як провести евакуацію всіх тварин, особливо, левів, пантер, тигрів, ягуарів, ведмедів, не було. Тому до вечора 5 квітня екопарк мав або знайти спосіб вивезення, або ухвалити рішення та приспати великих хижаків. Від подібного повідомлення серце розривалось на шматки.

Однак зоозахисна організація UAnimals разом із користувачами соцмереж закликала не евтаназувати тварин і запропонувала свою допомогу.

– UAnimals вже включилися в порятунок звірів та закликає Олександра Фельдмана не робити поспішних рішень та не вбивати тварин. Ми готові до порятунку! – написали зоозахисники.

Далі UAnimals повідомили, що сконтактували з керівництвом екопарку та домовились про евакуацію звірів. Їх усіх має прийняти притулок для диких тварин Наталії Попової на Київщині.

Фото – Facebook/FeldmanEcopark

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