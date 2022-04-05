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Жителі росії та білорусі більше не зможуть бронювати житло на Airbnb

Жителі росії та білорусі більше не зможуть бронювати житло на Airbnb

Airbnb більше не здаватиме в оренду житло росіянам та білорусам. Про це відомий сервіс офіційно заявив на своєму сайті.

Відтепер громадяни росії та білорусі не зможуть орендувати житло на Airbnb у всьому світі. А усі бронювання з 4 квітня 2022 року для гостей із росії та білорусі будуть скасовані. Окрім того, користуватися послугами Airbnb у самих росії та білорусі також стало неможливим. Календарі оголошень для власників помешкань заблоковані.

«Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Це означає, що бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де», – йдеться у заяві компанії.

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Нагадаємо, що на початку березня Airbnb голосив про припинення будь-яких операцій у країнах-агресорках. Також сервіс надавав українським біженцям безплатне житло.

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