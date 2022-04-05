Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН: Подробиці

5 квітня Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН

«У Бучі немає жодного злочину, якого б вони не скоїли. Вони вбивали цілі сім’ї — дорослих і дітей, і намагалися спалити їх тіла.

Людей вбивали на вулицях, у власних будинках, давили танками в цивільних авто, жінок ґвалтували та вбивали на очах їх дітей. Вирізали язики лише за те, що не ули від них того, що хотіли почути.

Чи це відрізняється від того, що робили терористи?

Вони залишають країну в руїнах.

Агресор спровокував продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в Африці та Азії, та політичний хаос у країнах, які стикаються з тим, що зникає їхня система безпеки

Світ бачив, що відбувалося в Бучі, світ побачить, що вони зробили в інших містах і регіонах країни.

Ви знаєте, що скаже рф на такі дії. Після того, як вони збили Боїнг над Донбасом, що вони говорили в Сирії — вони посилаються на різні версії, навіть заявляють, що це все — постановочні кадри.

Мета ООН – підтримка миру, щоб не допускати порушення. Але порушено вже першу статтю статуту. Якщо порушено першу статтю, у чому сенс інших статей? Зараз результат дій рф — найжахливіші злочини всіх часів.

Російське керівництво поводиться як колонізатор у давнину — вони мають намір перетворити українців на мовчазних рабів, грабують села, крадуть продовольство, виривають золоті сережки з вух, користуються вето в Раді безпеки. Ми не повинні дозволити, щоб це залишилося безкарним.

Якщо ситуація продовжиться, то країни покладатимуться лише на силу зброї, щоб забезпечувати свою безпеку, ООН можна просто закривати.

Пані та Панове, ви готові закрити ООН? Якщо ні, треба діяти негайно. Потрібно провести реформу, щоби право на Вето не було правом на смерть.

Усі, хто дає злочинні накази, постануть перед трибуналом на зразок Нюрнберзького.

Наразі головне змінити систему ООН. Я пропоную провести конференцію у Києві та обговорити, як реформувати систему безпеки у світі, як підкріпити міжнародне право.

На конференції ми поговоримо як гарантувати межі та недоторканність держав, як підкріпити міжнародне право.

Але якщо ви не знаєте як прийняти рішення, у вас є 2 шляхи або усунути росію як джерело війни, щоб росія не блокувала рішення, пов’язані з її власною агресією, і тоді ми зробимо все, щоб настав мир.

Другий варіант – самоусуньтеся. Якщо крім розмов ви ні на що не здатні, іншого варіанту не залишається. Україні потрібний мир, Європі потрібний мир, всьому світу потрібний мир».

Звернення Володимира Зеленського в Собезі ООН: