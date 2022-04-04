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Миколаїв зазнав ракетних ударів та касетних обстрілів: Що відбувається в місті

Миколаїв зазнав ракетних ударів: вибухи пролунали 3 квітня 2022

4 квітня Миколаїв обстріляли касетними снарядами

Вдень 4 квітня окупанти обстріляли Миколаїв забороненими касетними снарядами, внаслідок цього загинули 10 людей, ще 46 – поранені, розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в етері телемарафону.

Окупанти обстріляли багато житлових будинків, а також міську та обласну лікарні, Центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, ПТУ та дві філії закладів позашкільної освіти.

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Вибухи у Миколаєві пролунали 3 квітня близько 13:00

«Російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву», – повідомив міський голова Сєнкевич. – Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook».

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3 квітня внаслідок ракетного удару по Миколаєву одна людина загинула, 14 поранено.

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Наслідки обстрілів касетними снарядами Миколаєва 3 квітня:

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