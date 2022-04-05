Прем’єр-міністр Угорщини — шанувальник «русского мира» — вп’яте переміг на виборах і залишиться на займаній посаді

У неділю, 3 квітня, на парламентських виборах в Угорщині зі значним відривом перемогла провладна партія чинного прем’єр-міністра. Вже вп’яте Віктор Орбан виграв вибори в Угорщині та залишиться на займаній посаді. Він керує країною з 2010 року — за цей час Орбана не раз критикували за обмеження свободи ЗМІ, громадянських прав та міграційну політику. Крім цього, він перебуває у теплих стосунках з президентом росії володимиром путіним.

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Реакція на російське вторгнення в Україну

Влада країни засудила російське вторгнення в Україну, але водночас відмовилася продавати та передавати Україні зброю, а також заборонила транзит територією Угорщини озброєння від союзників. Окрім цього, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив категорично проти закритого неба над Україною та введення в в нашу країну миротворчої місії.

Після виборів позиція угорців навряд чи зміниться: Будапешт залежить від дешевого російського газу, нафти та атомної енергетики. Віктор Орбан не був готовий жертвувати російськими енергоресурсами до виборів, не готовий і зараз. Ймовірно, співпраця між кремлем та Будапештом посилиться, адже ізольованій росії вкрай потрібно показати, що не весь світ проти неї.

Зазначимо, що конфлікти між Україною та Угорщиною виникли ще навесні 2014 року, коли Віктор Орбан у розпал російської агресії зажадав автономії для угорців Закарпаття. Відтоді прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стали найвиразнішими критиками української політики.

Блокування України на шляху до НАТО

За три тижні до повномасштабного російського вторгнення стало відомо, що Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО. Ще раніше Будапешт обіцяв всіляко блокувати євроатлантичні прагнення України. Заява Віктора Орбана про те, що йому на виборах довелося змагатися не лише з опонентами, а й українським президентом, теж не додає оптимізму.

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Загроза єдності позиції ЄС

Угорщина є одним із противників швидкого руху України до членства в ЄС.

Також влада країни заявляла, що санкції проти росії не матимуть належного ефекту для завершення війни й боляче вдарять по самому Євросоюзу. Грати під дудку Кремля Будапешт може й у газовому питанні — поки решта країн ЄС категорично відмовилася платити за газ рублями, Угорщина затягує з висловленням офіційної позиції з цього приводу. Це цілком може означати, що Будапешт завдасть удар по єдності позиції країн Євросоюзу.

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Підтримка українських біженців

Від початку повномасштабного наступу росії через угорський кордон виїхали понад півмільйона українців. У зв’язку з цим угорська влада хотіла отримати від Євросоюзу кошти для розміщення та забезпечення українських біженців. Утім, дещо не сходиться.

Будапешт наполягає, що Угорщина станом на кінець березня прийняла понад 540 тисяч переселенців. Проте в Угорському Гельсінському комітеті кажуть, що ця цифра суттєво завищена, адже багато українців переїжджають Угорщину транзитом, дорогою в інші європейські країни. За місяць війни по статус про захист до угорської влади звернулося 80 тисяч українців. Тому поведінка Угорщини при спробі отримати додаткові кошти від ЄС викликає запитання: а що буде, якщо Європа не задовольнить повною мірою запит Будапешта?

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