На виборах у Сербії переміг Олександр Вучич: Якою буде політика за його правління

4 квітня стало відомо, що у Сербії на другий строк ідуть президент Сербії Олександр Вучич та його Прогресивна партія.

За словами Вучича, як повідоляє сербський телерадіоканал РТС, він заручився підтримкою від 59,9% до 60,1% голосів виборців. Кінцевий термін для оголошення остаточних результатів виборів – 7 квітня.

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Таким чином Олександр Вучич стане першим сербським президентом, якому вдалося вибратися на другий термін, а його партія знову набуде найбільшої фракції в сербському парламенті.

На виборах проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

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Нагадаємо, що 3 квітня в Сербії відбулися президентські, парламентські вибори, а також вибори до місцевих органів влади в 11 громадах країни та двох містах, включно з Белградом.

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