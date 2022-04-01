136 пар дитячих шкарпеток розвісили перед російським посольством у Берліні

Саме стільки українських дітей за офіційними підрахунками було вбито росіянами за місяц війни в Україні.

Другий тиждень поспіль у великих містах Європи та Америки проходять Марші Матерів. Жінки, що були змушені бігти від війни, знову вийшли розповісти про страждання та смерті українських дітей, військові злочини росії та вкотре благали закрити небо над Україною.

Сайт із тривалістю сирен в Україні по областях: скільки часу українці сидять у сховищах

У Берліні акція прошла перед стінами російського посольства, де українськи жінки організували перформанс в пам’ять про дітей, що загинули під час російської агресії в Україні. Стрічка із 136 розвішеними на ній дитячими шкарпетками символізувала 136 дитячих життів, що обірвалися лише за один місяць війни. Жінки співали колискові та тужливих українських пісень та ділилися своїми історіями. Опісля перфомансу матері пройшли маршем до Бранденбурзьких воріт, де долучились до загальної демонстрації, організованої «Віче».

Українські сім’ї можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ

Цього тижня Марші Матерів також пройшли в Нью Йорку, Атланті, Берліні, Мюнхені, Брюсселі, Будапешті, Нікосії та Сульцматі.

У Будапешті на березі Дунаю організатори Маршу виклали 300 пар ношеного взуття в пам’ять про щонайменше 300 загиблих від авіаудару рф по Драматичному театру в Маріуполі.

“Незважаючи на дуже складну політичну ситуацію в Угорщині, хочу нагадати, що політики і їхні пріоритети не пов’язані із людяністю і вони завжди роблять те, що вигідніше. У всіх країнах, – ділиться Даша Малахова – організатор Маршу Матерів. – Багато країн підтримує Україну і дуже красиво. Будапешт не залицяється, керівництво країни відверто підтримують давнього та вигідного друга-маньяка, але… Угорські люди та країна багато допомагають українцям. Тут живуть люди з великими серцями, мої діти говорять угорською і мені не байдуже, що відбувається в цій країні!”

У повітряний простір Швеції вторглися російські літаки з ядерною зброєю

В Атланті у рамках Маршу Матерів було запалено 136 свічок – за кількістю вбитих дітей, викладених на асфальті у слово KIDS, нагадуючи про напис ДЕТИ біля Маріупольського театру. Матері тримали у руках роздруковані фотографії вбитих дітей із описом кожної історії смерті. Всіх загиблих в Україні було вшановано хвилиною мовчання.

Марш Матерів у Нью Йорку цього тижня зібрав вдвічі більше людей. Українки із ляльками у закривавлених простирадлах на руках та плакатами із гаслами CLOSE THE SKY пройшли від офісу UNICEF до Times Square.

У Мюнхені на Königsplatz Марш зібрав багато українських та німецьких жінок, які були сповнені не тільки болем, переживаннями і сльозами скорботи – вони мали мужність і силу заявити світу про все, що насправді довелось пройти кожній. Зі сцену лунали слова підтримки та співчуття українському народові, гасла про введення додаткових санкцій до росії та заклики до миру. На заході були присутні представники уряду Німеччини, консул України в Німеччині, а також представниками інших держав, що підтримують Україну і допомагають їй у цьому військовому протистоянні.

Марш Матерів став частиною великого мітингу у столиці Кіпру Нікосія під посольством РФ. Мітинг був організований спільно кіпріотами і українцями проти війни та вбивства цивільного населення, зокрема дітей. На ньому зібралося близько 300 людей різних національностей. Виступали представники Української діаспори на Кіпрі, переселенці, кіпріоти-організатори і декілька депутатів від Кіпрського парламенту. Вони виступили з промовою в підтримку України, повністю засудили війну росії проти України, висловили співчуття та жалобу за Маріуполем, за дітьми, за безневинними жертвами.

Наступного тижня Марш Матерів пройде 2 квітня, за день до виборів в Будапешті. Початок об 11.00 біля офісу UNICEF.

Сайт Маршу матерів