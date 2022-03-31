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Сайт із тривалістю сирен в Україні по областях: скільки часу українці сидять у сховищах

Сайт із тривалістю сирен в Україні по областях: скільки часу українці сидять у сховищах

Українці створили сайт, який показує скільки часу тривають сирени в містах та регіонах України. Сайт називається Sirens.Today.

«Росія постійно атакує міста України з повітря. Людям доводиться ховатися в підвалах, іноді годинами поспіль. Сирени повітряного нальоту попереджають українців залишатися в укриттях через можливу атаку. Ми збираємо дані в режимі реального часу, щоб зробити видимими масштаби страждань», – написано на першій сторінці ресурсу.

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На сайті можна знайти інформацію про активні сирени в Україні, кількість сирен по регіонам і їхню загальну тривалість за добу, кількість людей, які ховаються від сирен, загальну кількість сирен, які прозвучали за весь час війни в Україні, та скільки час у відсотках українці проводять, ховаючись через можливу атаку. Кожного дня усі показники зростають.

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