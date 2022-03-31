ЮНІСЕФ допомога в Україні – як отримати виплати

ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної політики розпочали програму грошової допомоги для сімей з дітьми, які постраждали через війну. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Хто може розраховувати на грошову допомогу від ЮНІСЕФ?

Матеріальну підтримку від ЮНІСЕФ мають можливість отримати українські сім’ї з трьома і більше дітьми до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2-х років на момент подання заявки та сім’ї, які мають двох і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

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Як отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ?

Перш за все, потрібно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Подати заявку на грошову допомогу можуть батьки, прийомні батьки чи батьки-вихователі

«Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши СМС на номер, який ви вкажете під час подання заявки», – додав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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На яку суму можна розраховувати від ЮНІСЕФ?

Сума грошової допомоги для українських сімей від ЮНІСЕФ на місяць становить 2200 гривень на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на 5 осіб. При цьому виплата допомоги за 3 місяці провадиться одноразово. Виплата надійде на вказаний банківський рахунок або дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.