Велике інтерв’ю Володимира Зеленського про путіна, п’ять таборів НАТО та перемогу (The economist)

Ми знаємо, що кожен українець, та й увесь світ, зараз уважно стежить за перебігом війни в Україні та ловить кожне слово нашого Президента Володимира Зеленського. Ми переклали для вас великий матеріал видання The economist, щоб ви володіли максимумом інформації.

Він ніколи не хотів війни і не готував до неї свою країну. Він може цитувати Уінстона Черчілля, але він не Черчілль. Він носить хакі, але лишає військові плани українським генералам. “Люди – лідери”, – заявляє Володимир Зеленський. Людина, яку український народ обрав своїм президентом у 2019 році завдяки своїй головній ролі в телесеріалі «Слуга народу», у реальному житті стала слугою свого народу — її представником та втіленням його духу.

Виступаючи перед The ​​Economist в урядовій будівлі, укріпленій мішками з піском і оточеній протитанковими пастками, Зеленський обеззброююче автентичний і гуманний. Така велика реальна трагедія, що спіткала його народ, що немає місця для гри. Він говорить про потребу України в зброї, про своє ставлення до президента Джо Байдена та інших його західних покровителів, про те, що означає перемога. Але Зеленський найбільш переконливо говорить про нелюдяність російських командирів, які виступають проти нього.

Він кидає російських солдатів, як поліна, у топку поїзда

«Загарбники навіть не оплакують власних втрат, — каже він. – Це те, чого я не розумію. Близько 15 000 [російських солдат] було вбито за один місяць… [Володимир путін] кидає російських солдатів, як поліна, в топку поїзда. Їх навіть не ховають… Їхні трупи залишають на вулицях. У кількох містах, невеликих містечках наші солдати кажуть, що неможливо дихати через… смороду гнилої плоті.

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Він порівнює безжалісність путінської військової машини зі співчуттям солдатів та добровольців, які захищають українські міста. “Наші безстрашні солдати зараз захищають Маріуполь… Вони давно могли піти, але не йдуть з міста”. Після 31 дня бомбардування та облоги вони все ще воюють — не тому, що це наказав Зеленський, а тому, що вони «кажуть, що мають залишитися та поховати загиблих у бою та врятувати життя поранених… поки що люди живі», ми повинні продовжувати захищати їх. І в цьому принципова різниця між тим, як протиборчі сторони у цій війні бачать світ».

Я не думаю, що путін знаходиться в бункері два тижні або шість місяців, а більше двох десятиліть

Путін та Зеленський обидва є носіями російської мови, але вони говорять іншою мовою влади. У путінському світі, де життя дешеве, а історія належить великим людям, немає місця жалості та місця для України. «Я не думаю, що він уявляє собі ту Україну, яку ми бачимо», — каже Зеленський. «Він бачить Україну частиною свого світу, свого світогляду, але це не відповідає тому, що сталося протягом останніх 30 років. Я не думаю, що путін знаходиться в бункері два тижні або шість місяців, а більше двох десятиліть».

Для путіна сила означає насильство. Той, хто надто гидливий, щоб проливати кров, слабкий. Це пояснює, чому російська армія використовує на окупованій території ті самі методи, що й на Донбасі у 2014 році. “Вони викрадають мерів наших міст”, – каже Зеленський. «Вони вбили деяких із них. Деяких їх ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені… Ці операції проводять одні й ті самі люди».

Я залишуся з цими людьми до кінця

Але якщо слабкість означає людяність, то саме ця слабкість робить Зеленського сильним — і тому український прапор майорить і над Уайтхоллом, і над Пенсільванія-авеню. Він зазначає, як прості українці «махали руками посеред вулиці, щоб зупинити танки», як це було у Херсоні, одному з міст, окупованих російськими військами. «Вони вирішили підвестися і зробити це з власної волі. Я не міг наказати їм не робити цього чи кидатися під гусениці танків», – каже він. – «Я залишусь із цими людьми до кінця».

Він рішуче говорить про те, яким буде цей кінець: “Ми віримо в перемогу”, – говорить він. – «Ні в що інше вірити неможливо. Ми обов’язково переможемо, адже це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це просто питання часу. Проте це залежить не лише від бойового духу українців, а й від підтримки Заходу. Якщо Україна хоче захищати свій спосіб життя, їй потрібні танки, бронетранспортери та військові літаки; а вони потрібні зараз.

У них танкові пробки

«[Захід] не може сказати: „Ми допоможемо вам найближчими тижнями“», — стверджує Зеленський. «Це не дозволяє нам розблокувати окуповані росією міста, підвозити туди їжу мешканцям, брати військову ініціативу до своїх рук». І хоч би як був сильний дух народу України, у росії більше вогневої сили. «У росіян є тисячі військових машин, і вони йдуть, йдуть та йдуть. Якщо ми можемо пожартувати у цій ситуації, я це зроблю. Є міста, де так багато танків, що вони можуть піти. У них танкові пробки», — каже він.

Зеленський ділить НАТО на п’ять таборів. По-перше, це ті, хто «не заперечує проти довгої війни, бо це означатиме виснаження росії, навіть якщо це означає загибель України і коштуватиме українських життів». Інші хочуть швидкого припинення бойових дій, тому що «російський ринок великий, [і] їхня економіка страждає». Вони хотіли б, щоби росія зберегла певні ринки. Третя, різноманітніша група країн «визнає нацизм у росії» і хоче, щоб Україна перемогла. До них приєднуються дрібніші ліберальні країни, які «бажають, щоб війна закінчилася швидко за будь-яку ціну, тому що вони думають, що люди понад усе». І, нарешті, сконфужені країни, які хочуть миру зараз і всіма можливими способами, бо вони є «офісами російської федерації в Європі».

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Зеленський хвалить Америку та Велику Британію. Хоча він зазначає, що складнощі американської політики іноді викликали затримки, він визнає, що Байден стає все більш залученим. Але Німеччина, за його словами, намагається знайти баланс між росією та Україною. «У них давні стосунки з росією, і вони дивляться на ситуацію через призму економіки, – каже він. «Вони можуть допомогти, якщо на них чиниться тиск усередині країни, і вони можуть зупинитись, коли побачать, що того, що вони зробили, достатньо». На запитання, чому такі лідери як президент Франції Еммануель Макрон не поставлять танки, щоб допомогти Україні перемогти, він відповідає, що «вони бояться росії. От і все”.

Ми чуємо, що рішення залежить від того, чи росія почне хімічну атаку на нас. Не правильний підхід. Ми не морські свинки

Зеленський однаково розчарований реактивним характером санкцій, які покликані покарати росію через те, що вона зробила, а чи не завадити їй піти далі. У санкціях є лазівки. Найбільший банк росії, Ощадбанк, наприклад, не було відключено від платіжної системи SWIFT, тому що це один з основних способів оплати газу в Європі. Ембарго на нафту і газ обговорювалося, але досі не запроваджено Європою, хоча Америка наказала запровадити таке ембарго. «Перше — поставити себе на наше місце і діяти попереджувально… Ми чуємо, що рішення залежить від того, чи Росія почне хімічну атаку на нас. Не правильний підхід. Ми не морські свинки».

І як, на думку Зеленського, матиме вигляд перемога України? Він робить паузу. У кожного своя версія перемоги та поразки. Для путіна перемога — це знищення України як антитези росії та вбивство людей, які володіють вільною волею і поставили людське життя та почуття вище за державу, ідеологію чи релігію. Коли Зеленський, нарешті, говорить, він говорить про життя і про все, що з ним пов’язане, — про людяність, співчуття та свободу.

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«Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів… бо без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але, зрештою, це просто територія». Врятувати всіх, захистити всі інтереси, при цьому захистити людей і не віддати територію, мабуть, нездійсненне завдання, визнає він. Він не знає, коли і чим це закінчиться, але він знає, що «це закінчиться тим, що ми все ще стоятимемо тут, захищаючи» життя в Україні.

Якщо ти не знаєш, як зробити щось так чи інакше, будь чесним, і все

Ніхто точно не знає, де був путін, коли його армія напала на Україну. Але Зеленський був удома з дружиною та двома дітьми. Це вони розбудили його рано-вранці 24 лютого. «Мені сказали, що були гучні вибухи. Через пару хвилин я отримав сигнал, що йде ракетний обстріл». Незабаром після нападу Росії Америка запропонувала йому шлях у безпечне місце. Він вирішив лишитися.

«Справа не в тому, щоб бути хоробрим, — каже він. – Я маю діяти так, як я роблю». Він не готувався до ролі героя війни. «Якщо ти не знаєш, як зробити щось так чи інакше, будь чесним і все. Ти маєш бути чесним, щоб люди повірили тобі. Вам не потрібно пробувати. Потрібно бути собою… І важливо не показувати, що ти кращий, ніж є».

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У путінському світі чесність – це слабкість. Його влада заснована на секретності та обмані. Таємниця та насильство підживлюють його культ влади. Зеленський може сидіти в тому, що його помічники називають фортецею, але його сила полягає в його відкритості та здатності чути та відображати те, що люди хочуть від нього. Це сила обивателя.

Василь Гроссман, радянський письменник і військовий кореспондент, який народився в маленькому єврейському містечку Бердичеві на півночі України, добре висловив це у своєму великому романі «Життя і доля» про Другу світову війну: «Історія людства — це не битва тих, хто бореться за добро, перемогти зло», – пише він. – Це битва великого зла, котре намагається розчавити маленьке зерно людської доброти. Але якщо людське в людях не знищено і тепер, зло ніколи не переможе».

За матеріалами: The economist