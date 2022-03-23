Як підтримати людину: 5 психологічних правил

Психологиня, учасниця проєкту «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська дала поради, які стануть у нагоді кожному в період війни

Війна — важкий час, у який кожна людина особливо потребує підтримки. Зазвичай ми говоримо: «не хвилюйся», «тримайся», «все буде добре», «час лікує» та інші схожі слова. Така підтримка не працює. Швидше, навіть робить гірше. Нас не підтримували правильно, і ми не знаємо, як це робити. Катя Гурська — психологиня та учасниця проєкту «Пара на мільйон» (Новий канал) — дала кілька практичних прийомів, які матимуть результат.

Дозвольте людині сумувати, дайте їй можливість бути розгубленою, плаксивою, слабкою. Прийміть біль, почуття, не знецінюйте їх. Дозвольте виявляти їх так, як їй це зараз необхідно. Нехай сердиться, кричить, плаче. Не заважайте прожити ці емоції. Їх не можна придушувати. Будьте поруч. Людині, яка переживає внутрішній біль, потрібна присутність інших, але лише присутність, від якої не треба захищатися. Посил приблизно такий: «Я бачу, як тобі боляче, важко, страшно і таке інше. Ти маєш право на ці почуття та емоції. І я поряд». Підтримайте бажання поговорити про горе, про переживання. Людина, яка переживає горе, може по кілька разів повторювати те саме. Це нормально. Багато хто вважає, що краще не говорити про страшні події, щоб не засмучувати близьких. Але насправді дуже корисно розмовляти про те, що трапилося, обговорювати, згадувати. Це дозволяє людині розділити свої переживання з іншими — так стає легше! Не давайте жодних оцінок тому, що сталося. Оцінки — це завжди раціоналізація, тобто уникнення почуттів. А людині в період горювання не можна уникати своїх емоцій, їх треба прожити. Все інше — потім. Називайте речі своїми іменами. Часто в кризових ситуаціях люди вважають, що краще не називати речі своїми іменами, інакше вони травмуватимуть близьку людину. Наприклад, замість «помер», кажуть «пішов». Замість «депресія» — «він погано почувається», «з ним не все гаразд». Називання речей своїми іменами — це велика підтримка для травмованої людини. Так ви окреслюєте реальність, що допомагає прийняти її та прожити.

Читай також:

Як налаштуватися на роботу, якщо знаходитеся в тилу? Топ порад від Наталі Єжової

Паляниця за 15 хвилин від Шефа Алекса Якутова