Панічна атака: що це та як впоратися самостійно

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, як впоратися з панічними атаками
Через активні бойові дії багато людей в Україні зіткнулися з панічними атаками. Що ж це таке, які в них симптоми та як з ними впоратися, розповіла ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова.
– Панічні атаки – це максимально посилений страх смерті, коли всі психологічні захисти не працюють, а людина втрачає контроль знад своїм психологічним станом. Найчастіше панічні атаки трапляються, якщо людина бачить смерть, чує про неї. Для того, щоб вийти з цього стану, потрібно перейти зі свого внутрішнього світу, де все руйнується й відсутній контроль, у зовнішній світ, тобто відчути своє тіло, – пояснила психологиня.
Панічні атаки: симптоми
Панічні атаки можуть супроводжуватися такими симптомами:
- Відчуття браку повітря
- Пришвидшене серцебиття
- Біль у животі
- Діарея
- Нудота
- Блювота
- Запаморочення
- Різке кидання то в жар, то в холод
- Втрата свідомості
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Як же впоратися з панічними атаками?
- Знайдіть десь фізичну опору, щоб відчути, що тіло, ноги, руки, голова на щось спираються. Можна сісти на підлогу, за стіл або спертися головою об стінку.
- Вирівняйте дихання. Для цього зверніть увагу на ваше дихання, використовуючи, наприклад, техніку «квадрат». Знайдіть якусь квадратну річ у вашому просторі та дихайте «по квадратику». Спочатку робіть вдих, дивлячись на верхню сторону квадратика, затримуйте подих, дивлячись на бічну сторону, і робіть видих, дивлячись на нижню сторону. Також можна просто рахувати вдихи та видихи. Наприклад, вдих – один, видих – два, вдих – три, видих – чотири. При цьому важливо фокусуватися саме на диханні, адже для мозку це працює так: я дихаю, отже, я живий і зі мною все гаразд.
- Знайдіть усі предмети в полі зору конкретного кольору. Наприклад, вибрали собі зелений та шукаєте: траву, нігті, футболку тощо.
- Скуштуйте щось на смак чи запах. Це може бути їжа, напій, будь що. Таким чином вам вдасться перевести увагу з внутрішнього на зовнішнє, розуміючи, що ви живі. Стан стабілізується.