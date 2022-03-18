Новий каналНовини

Панічна атака: що це, симптоми, як усунути. Поради психолога

Панічна атака: що це та як впоратися самостійно

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, як впоратися з панічними атаками

Через активні бойові дії багато людей в Україні зіткнулися з панічними атаками. Що ж це таке, які в них симптоми та як з ними впоратися, розповіла ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова.

Панічна атака: що це та як впоратися самостійно

– Панічні атаки – це максимально посилений страх смерті, коли всі психологічні захисти не працюють, а людина втрачає контроль знад своїм психологічним станом. Найчастіше панічні атаки трапляються, якщо людина бачить смерть, чує про неї. Для того, щоб вийти з цього стану, потрібно перейти зі свого внутрішнього світу, де все руйнується й відсутній контроль, у зовнішній світ, тобто відчути своє тіло, – пояснила психологиня.

Панічні атаки: симптоми

Панічні атаки можуть супроводжуватися такими симптомами:

  • Відчуття браку повітря
  • Пришвидшене серцебиття
  • Біль у животі
  • Діарея
  • Нудота
  • Блювота
  • Запаморочення
  • Різке кидання то в жар, то в холод
  • Втрата свідомості

ПТСР головна хвороба війни: що це і як із цим впоратися розповіла психолог

Як побороти відчуття провини: поради психолога

Як же впоратися з панічними атаками?

  1. Знайдіть десь фізичну опору, щоб відчути, що тіло, ноги, руки, голова на щось спираються. Можна сісти на підлогу, за стіл або спертися головою об стінку.
  2. Вирівняйте дихання. Для цього зверніть увагу на ваше дихання, використовуючи, наприклад, техніку «квадрат». Знайдіть якусь квадратну річ у вашому просторі та дихайте «по квадратику». Спочатку робіть вдих, дивлячись на верхню сторону квадратика, затримуйте подих, дивлячись на бічну сторону, і робіть видих, дивлячись на нижню сторону. Також можна просто рахувати вдихи та видихи. Наприклад, вдих – один, видих – два, вдих – три, видих – чотири. При цьому важливо фокусуватися саме на диханні, адже для мозку це працює так: я дихаю, отже, я живий і зі мною все гаразд.
  3. Знайдіть усі предмети в полі зору конкретного кольору. Наприклад, вибрали собі зелений та шукаєте: траву, нігті, футболку тощо.
  4. Скуштуйте щось на смак чи запах. Це може бути їжа, напій, будь що. Таким чином вам вдасться перевести увагу з внутрішнього на зовнішнє, розуміючи, що ви живі. Стан стабілізується.

новости новости 2022 рекомендації эксы
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь