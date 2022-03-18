Панічна атака: що це та як впоратися самостійно

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, як впоратися з панічними атаками

Через активні бойові дії багато людей в Україні зіткнулися з панічними атаками. Що ж це таке, які в них симптоми та як з ними впоратися, розповіла ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова.

– Панічні атаки – це максимально посилений страх смерті, коли всі психологічні захисти не працюють, а людина втрачає контроль знад своїм психологічним станом. Найчастіше панічні атаки трапляються, якщо людина бачить смерть, чує про неї. Для того, щоб вийти з цього стану, потрібно перейти зі свого внутрішнього світу, де все руйнується й відсутній контроль, у зовнішній світ, тобто відчути своє тіло, – пояснила психологиня.

Панічні атаки: симптоми

Панічні атаки можуть супроводжуватися такими симптомами:

Відчуття браку повітря

Пришвидшене серцебиття

Біль у животі

Діарея

Нудота

Блювота

Запаморочення

Різке кидання то в жар, то в холод

Втрата свідомості

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Як же впоратися з панічними атаками?