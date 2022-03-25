росія може застосувати зарин в Україні. Інформацію про загрозу використання окупантами бойової отруйної речовини повідомили в InformNapalm. У цьому матеріалі розповідаємо, що таке зарин, як захиститися і як надати першу допомогу людині при отруєнні зарином

Хімічна атака: що це, та як діяти в разі її настання

росія може застосувати зарин в Україні

Стало відомо, що російські військові планують застосувати бойову отруйну речовину зарин у тих містах України, де вони не можуть прорвати оборону. Про це в Telegram повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО (Рада національної безпеки та оборони України) з посиланням на міжнародну волонтерську спільноту InformNapalm.

За даними розвідки, 17 березня офіцери рф, які воюють в Україні, отримали ін’єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук), а 20 березня командний склад росії отримав ампули з атропіном (антидот при отруєннях хімікатами).

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Зарин — що це?

Зарин — це ізопропіловий ефір фторангідриду метилфосфонової кислоти. Уникаючи наукових термінів, його можна визначити як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Зарин являє собою рідину без кольору та запаху, він змішується в усіх відношеннях з водою та органічними розчинниками. Ця речовина смертельно отруйна.

Зарин — як діє?

Зарин має нервово-паралітичну дію і застосовується як отруйна речовина. Вона викликає ураження при будь-якому виді впливу, особливо швидко — при інгаляції. Страждає нервова система організму.

Перші ознаки ураження зарином:

міоз — звуження зіниці (діаметр менше 2,5 мм); виникає при скороченні м’язів, що звужує зіницю (спастичний міоз), або паралічі м’язів, що розширює зіницю (паралітичний міоз);

утруднення дихання;

виділення з носа;

закладеність у грудях.

Згодом при отруєнні зарином у людини з’являється нудота та посилене слиновиділення, після чого втрачається контроль над функціями організму. Також у жертви може спостерігатися блювання, мимовільне сечовипускання та дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями. На фінальній стадії отруєння зарином людина впадає в коматозний стан і задихається у нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця.

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Зарин — як захиститися?

Зарин — захист колективними засобами

за матеріалами fdlx.com

Надійними місцями захисту при хімічній атаці є метро, ​​притулки та укриття. Притулки можуть бути спеціально збудованими, а також обладнаними в підвалах житлових будинків, громадських, адміністративних та виробничих будівель. Але не забувайте – отрути осідають на самому дні, тому що важчі за повітря.

Якщо ж ви опинилися у квартирі чи будинку, наводимо поради, як захистити себе від хімічної зброї:

щільно закрийте вікна та двері, вентиляційні отвори, димарі;

заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкніть телевізор або радіо для отримання наступних інструкцій;

попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкніть побутові прилади та газ.

Під час евакуації під час хімічної атаки або аварії дотримуйтесь таких правил:

візьміть із собою аптечку;

одягніться так, щоб вся шкіра була захищена;

використовуйте протигаз або ватно-марлеву пов’язку, змочену водою або розчином соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);

залиште приміщення, використовуючи сходи;

не торкайтеся жодних предметів, не наступайте в калюжі;

не пийте та не їжте.

Зарин — захист індивідуальними засобами

При хімічній атаці важливо використовувати індивідуальні засоби захисту. Найбільш універсальним є протигаз ДП-5. Він надійно захищає органи дихання, очі та обличчя. Тільки ретельно підберіть його за розміром та добре підганяйте.

Якщо протигазу немає, використовуйте протипиловий респіратор Р-2 промислового виробництва. Він є напівмаскою, яка очищає повітря, що вдихається, від радіоактивних опадів і певною мірою — від бактеріальних засобів.

Якщо ж і респіратора немає, виготовте собі протипилову тканинну маску. Користуватися маскою можна неодноразово, але після виходу з району, зараженого радіоактивними речовинами, її потрібно витрусити та прополоскати в гарячій воді. А ще простіше виготовити ватно-марлеву пов’язку.

Від радіоактивного пилу та бактеріальних засобів на деякий час вас захистить і звичайний одяг: пальто, накидка, плат, костюм, комбінезон, ватяна куртка та штани. Але для цього її потрібно просочити спеціальним розчином – мильно-масляною емульсією. Підготовлений таким чином одяг захистить вас під час виходу з району хімічного зараження. Не допускайте лише, щоб під одяг попадало заражене повітря.

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Зарин — перша допомога при отруєнні

Перша допомога при отруєнні зарином полягає у негайній ізоляції людини від джерела ураження. Його необхідно також звільнити від одягу та обробити слизові: промити очі звичайною водою або слабким 1% розчином бікарбонату натрію.

Якщо зарин потрапив на шкіру або одяг, використовують слабкий розчин лугу для знешкодження отрути. При цьому волосся та нігті, заражені зарином, необхідно негайно зістригти, щоб зменшити симптоми. Якщо отруєння сталося через рот, необхідно терміново промити шлунок. Для цього використовують слабкий лужний розчин і дають випити активоване вугілля.