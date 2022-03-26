Виступ Байдена у Польщі з промовою про війну в Україні

26 березня Президент Америки Джо Байден виступи з промовою, присвяченою війні в Україні, під час візиту до Польщі
Ключові тезиси промови Байдена у Польщі:
- Ця війна не буде виграна за декілька днів чи місяців. Нам потрібно підготуватися до довготривалої боротьби.
- Україна на передовій боротьби за демократичні принципи, бореться мужньо та хоробро за свободу, верховенство права, свободу слова, право на віросповідання, асоціацію, свободу преси.
- кремль подає розширення НАТО як імперську експансію, що не відповідає дійсності.
- російська економіка перед цим нападом була одинадцятою у світі. Скоро вона навіть не буде в топ-20 економік світу, російська економіка впаде на 50% цього року
- Сьогодні у Харкові, у Києві відбувається боротьба. Така боротьба була в Угорщині в 56-му році, в Польщі пізніше, в Чехословаччині. Тоді танками намагалися розтоптати свободу. Але у 89-му році люди змогли подолати радянський режим. Боротьба за деморатію не завершилась Холодною війною. Автократи по всьому світу постійно намагаються подолати верховенство права. Росія придушила демократію в себе і намагається придушити її в сусідніх країнах.
- путін говорить, що намагається денацифікувати Україну – це цинічна брехня. Він хоче скинути президента Зеленського, який був демократично обраним, який є євреєм – представником народу, який боровся з нацизмом.
- Правда є силою. Так казав Авраам Лінкольн. Тому ми повинні підтримувати демократію, щоб зупинити автократію.
- Ми не намагалися подолати росію. Ми намагалися вирішити питання демократичним шляхом. Але путін та росія не зацікавлені в будь-яких переговорах, намагається атакувати усіх. Ми не зацікавлені у війні, я гарантую вам. Найгірший з людьских імпульсів – використовувати владу як інструмент для того щоб поміняти владу у світі.
- Західний світ об’єднався в санкціях, щоб відрізати економіку росії. Вони відрізані від усього. Члени родин близько 400-х олігархів росії знаходяться під санкціями і розділять цей біль з російською владою. Рубль перетворився у попіл
Вибух у Львові 26 березня: по Львову завдано ракетного удару
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