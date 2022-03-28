Рустем Умеров спростував фейк у тому, що його отруїли

У Києві отруїли нардепа Рустема Умерова, який входить до української делегації на переговорах з РФ

Він вижив, кажуть, крім нього є інші постраждалі. Про це повідомила низка ЗМІ. Але виявилось, що новина є фейком. Про це розповів сам народний депутат у своєму Facebook.

– Зі мною все гаразд! Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації, – написав Умеров.

Також він додав цитату з відомого фільму – «Не читайте до обіду радянських газет».

Фото Facebook

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