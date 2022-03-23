Папа Олі Шеблі пішов добровольцем на окуповану ЧАЕС

Українська акторка та блогерка Оля Шелбі розповіла чуттєву історію про свого тата

Для дівчини він герой, адже на днях тато Олі піщов добровольцем на окуповану ЧАЕС. Акторка розповіла, що попередня зміна провела там понад 600 годин.

– На зміну евакуйованого персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов’язків та забезпечення функціонування підприємства. Зв’язку з татом немає. Проте у мами іноді виходить його набрати. Скільки він там пробуде – невідомо, – розповіла Оля Шелбі у своєму Instagram.

Акторка також розповіла, що вона купила тату машину. Дівчина хотіла подарувати авто на день народження, але почалася війна.

– Тепер мрія подарувати тату машину набула нового значення, – написала Оля у своїй соцмережі.

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Фото @olya.shelby

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